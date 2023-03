Revue de presse du 26 mars l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 26 mars 2023 à 09:26

Quel sujets dans la revue de presse des Pyrénées-Orientales ? Sécheresse, les opposants à reforme des retraites sur le Canigou, Mémoire de Rivesaltes, et réactions à la Place Sergent de Perpignan.

Entre interdiction de piscines et procession, la sécheresse des Pyrénées-Orientales fait la Une

⊕ C’est à vous / Mesure inédite pour une sécheresse inédite

À Elne, près de Perpignan, ça fait plus de 6 mois qu’il ne pleut pas. Alors en plus des restrictions habituelles de l’état d’alerte renforcé, le maire a pris un arrêté pour aller plus loin.

Une quinzaine de départements sont actuellement en alerte ou vigilance face à une sécheresse hivernale inédite. Dans ce contexte, la construction et l’utilisation des piscines privées est montrée du doigt. Notamment dans les départements les plus touchés, comme les Pyrénées-Orientales.

Catastrophés par la sècheresse hivernale, des agriculteurs de Perpignan ont ressorti les reliques de leur saint patron, samedi 18 mars 2023, dans l’espoir de faire tomber la pluie sur les Pyrénées-Orientales. Et leurs prières ont été exaucées : des trombes d’eau se sont abattues sur la région quelques heures plus tard. Miracle ou coïncidence ?

La contestation contre la réforme des retraites prend de la hauteur

Ils sont montés à 2.787 mètres d’altitude pour affirmer leur opposition à la réforme des retraites. Mercredi, le syndicat SNES-FSU 66 a publié sur Twitter des photos d’une action menée au pic du Canigou (Pyrénées-Orientales). Comme l’explique France Bleu Roussillon, deux professeurs du second degré et militants syndicaux ont fait l’ascension et ont atteint le sommet.

La Mémoire de Rivesaltes

Des milliers de Juifs et de Tsiganes furent internés dans ce camp près de Perpignan avant leur déportation à Auschwitz. On y enfermera ensuite des musulmans pendant la guerre d’Algérie, des familles de harkis, avant de le convertir en centre de rétention pour les étrangers en situation irrégulière. Dans la mémoire collective, le camp de Drancy, en zone nord occupée par l’armée allemande, est resté le sinistre symbole de la collaboration des autorités françaises à la déportation des Juifs. Il n’est pas le seul. Près de Perpignan (Pyrénées-Orientales), le Mémorial du camp de Rivesaltes est ouvert au public depuis 2015. Ici, en zone libre administrée par Vichy, des milliers de Juifs, de Tsiganes et de républicains espagnols ont été internés. Des hommes, des femmes, des enfants. D’Auschwitz, la destination finale de ces Juifs, très peu reviendront.

Pour le 19 mars, le journal Libération focus sur la place Pierre Sergent à Perpignan

Voulu par le maire RN, Louis Aliot, le lieu commémore une figure de l’Algérie française. Sans réaction de la préfecture et au grand chagrin des descendants des personnes assassinées par le mouvement terroriste. «Une fois de plus les assassins sont honorés, et les victimes méprisées et ignorées.» Au téléphone, la voix de Jean-Philippe Ould Aoudia tremble presque de colère quand on lui demande ce qu’il pense de la création par le maire RN, Louis Aliot, à la fin 2022, d’une esplanade Pierre-Sergent à Perpignan.

A Perpignan, le maire RN, Louis Aliot, inaugure une exposition sur «l’illusion de la paix en Algérie» après avoir renommé une esplanade «Pierre Sergent», officier de l’organisation terroriste. Soixante et un ans après les accords d’Evian, cet hommage radicalise les militants d’extrême droite, dénonce un collectif dont Michèle et Pierre Audin ainsi que Benjamin Stora.

Retour sur l’élection présidentielle et la prise de position de Louis Aliot

Jordan Bardella a-t-il, en novembre 2021, accepté de convaincre Marine Le Pen de renoncer à l’élection présidentielle au profit d’Eric Zemmour, en cas de mauvais sondages ? C’est le récit que fait Jérôme Rivière, à l’époque acteur de la campagne du Rassemblement national (RN), et chef de file des députés européens lepénistes. L’accusation n’a pas plu au président du RN, dont la solidité et la fidélité sont ainsi mises en doute. (…) Selon le récit que fait Jérôme Rivière, dans un premier temps, Jordan Bardella comme Louis Aliot balayent l’hypothèse de « débrancher » la candidate. Face à l’insistance du futur zemmourien, le président (alors par intérim) du RN concède : « S’il faut lui parler, je le ferai. Ce ne sera pas facile. » Toujours selon ce récit qu’il conteste, il estime qu’à « six points derrière, c’est mort et ça ne peut que continuer de dégringoler ». Louis Aliot approuve, avant de nuancer : « Mais ça n’arrivera jamais. » Ce qui se vérifiera.

Ces «colds cases» presque 30 ans plus tard

En 1995, Tatiana Andujar, 17 ans, s’évapore à sa descente d’un train dans la cité catalane. Les corps de trois autres jeunes femmes seront retrouvés, et leurs meurtriers, condamnés. Seul le cas de Tatiana n’a jamais été résolu. Vingt-sept ans après, le nouveau pôle de Nanterre dédié aux crimes non élucidés s’est emparé du dossier.

