Revue de presse du 24 septembre : Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 24 septembre 2023 à 09:01

Au programme de la revue de presse du 24 septembre 2023 ? Un photojournaliste catalan accuse Visa pour l’image d’avoir censuré ses images du RN. Elections sénatoriales, annonce d’un prochain procès pour Louis Aliot, et manifestation contre les violences policières aussi à Perpignan.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 17 septembre 2023.

Visa pour l’Image a-t-il censuré le travail de ce photojournaliste ?

Jordi Borras regrette que trois de ses clichés autour de l’ancienne présidente du Rassemblement national aient été écartés lors d’une projection organisée le 5 septembre au Campo Santo de Perpignan, ville dirigée par Louis Aliot, membre du parti d’extrême droite. Jordi Borras était fier de montrer au public son sujet sur l’extrême droite en Europe, intitulé Toutes les couleurs du noir et projeté le 5 septembre lors du festival de photojournalisme Visa pour l’image de Perpignan.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le festival de photojournalisme, hébergé par la municipalité aux mains du Rassemblement national, a notamment supprimé un cliché de Marine le Pen, sans en informer son auteur Jordi Borràs, qui y présentait un sujet sur l’extrême droite. Mis en cause, le directeur de la manifestation avance une décision purement artistique.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

L’enjeu des sénatoriales dans les Pyrénées-Orientales

Huffington Post / Les (quelques) enjeux nationaux des élections sénatoriales

Sauf (énorme) surprise, les forces en présence ne devraient pas être ébranlées. En revanche, quelques détails ne manqueront pas d’attirer l’attention. (…) Le RN peut-il faire une entrée remarquée au Palais du Luxembourg ? En interne, et malgré un cruel déficit d’élus locaux, on ne désespère pas de voir des élus à la flamme tricolore gagner des sièges. « Vous verrez qu’il y en aura », pronostiquait depuis Beaucaire l’eurodéputé Thierry Mariani devant une grappe de journalistes. « Il peut y avoir une surprise », renchérissait le maire de Perpignan Louis Aliot, frustré de la donne dans son département des Pyrénées-Orientales, où des victoires s’annoncent compliquées en raison du scrutin majoritaire, « alors que le Rassemblement national a fait le grand chelem aux législatives ».

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Attachés parlementaires européens, 24 personnes, dont Marine Le Pen et Louis Aliot, renvoyées en correctionnelle

La patronne du parti d’extrême droite et son père, notamment, sont accusés d’avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2009 et 2017. Le parquet de Paris a requis un procès à leur encontre ce vendredi 22 septembre. (…) Outre les deux dirigeants historiques du parti, Jean-Marie Le Pen, qui l’a co-fondé en 1972, et Marine Le Pen, qui l’a présidé entre 2011 et 2022, sont aussi menacés de procès le maire de Perpignan, Louis Aliot, l’ex-numéro 2 du parti Bruno Gollnisch, l’ancien vice-président Nicolas Bay.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le parquet de Paris demande le renvoi de 27 eurodéputés et assistants parlementaires du RN, dont l’ancienne présidente du parti, Marine Le Pen. La perspective du procès se précise. Ce vendredi 22 septembre, on apprend que le parquet de Paris a requis le renvoi de 27 membres du Rassemblement national, 11 eurodéputés, dont Marine Le Pen, 12 assistants parlementaires et quatre collaborateurs du FN (devenu RN en 2018), dans le cadre de l’affaire dite des assistants parlementaires au Parlement européen (PE). Comme Marine Le Pen, qui avait été mise en examen en 2017, l’essentiel des figures du parti est concerné par ces réquisitions, à l’instar de Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, l’ancien numéro 2 du FN, Louis Aliot, le maire de Perpignan, les eurodéputés Jean-François Jalkh, Dominique Bilde et Nicolas Bay – parti chez Reconquête !

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Faible mobilisation à Perpignan contre les violences policières

A Paris, un groupe d’individus a jeté des projectiles sur une voiture de police coincée dans la circulation. Le véhicule a été attaqué « à coups de barre de fer », a fait savoir la Préfecture de police de Paris. Des marches se sont déroulées samedi 23 septembre dans différentes villes de France pour manifester « contre les violences policières », à l’appel de l’extrême gauche et de diverses organisations, sous haute surveillance des forces de l’ordre. (…) A Perpignan, la manifestation a rassemblé environ 150 personnes, selon un correspondant de l’AFP.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter