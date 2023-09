Revue de presse du 17 septembre : Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 17 septembre 2023 à 12:04

Au programme de la revue de presse du 17 septembre 2023 ? La grêle s’abat sur les vignes des Pyrénées-Orientales, les souvenirs de match de l’Usap parmi les dix nouvelles de l’Ovale publiées par cet éditeur du sud-ouest. Un fait-divers sordide à Perpignan à la une de tous les médias.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 10 septembre 2023.

La grêle s’abat sur les vignes des les Pyrénées-Orientales

Le syndicat des vignerons des Pyrénées-Orientales a indiqué que certains professionnels ont perdu jusqu’à 80 % de leur récolte sur pied. D’importants dégâts ont été causés dans des vignobles par des orages et de la grêle mardi soir aux alentours de Perpignan, a indiqué, ce mercredi 13 septembre, le syndicat des vignerons des Pyrénées-Orientales, département français le plus touché par la sécheresse.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le syndicat des vignerons des Pyrénées-Orientales affirme mercredi que des orages et de la grêle ont provoqué mardi dans la soirée d’importants dégâts dans des vignobles aux alentours de Perpignan, alors que le département est celui qui est le plus touché par la sécheresse.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Les souvenirs de match de l’Usap sélectionnées pour les Nouvelles de l’Ovalie

Le Monde / Coupe du monde de rugby 2023 : dix nouvelles surprenantes sur le ballon ovale

C’est un peu plus qu’un match. Une mêlée littéraire au jeu surprenant. Avec Des nouvelles de l’Ovalie, Les éditions Arcane 17 viennent de publier un joli petit livre à lire en ces temps de Coupe du monde. La maison tarbaise a voulu rendre hommage au rugby, cher en ses terres du Sud-Ouest, en publiant dix nouvelles écrites par des auteurs éclectiques (journalistes, joueur professionnel, auteur de polar, haut fonctionnaire ou professeur). Souvenirs de matchs mémorables, de pelouse froide piétinée, de panoplie rouge et noir enfilée ou d’enterrement au son de L’Estaca (l’hymne des supporteurs de l’Union sportive arlequins Perpignan).

Les dix textes – inégaux mais touchants – recèlent des petites perles qui montrent l’enracinement de la culture du ballon ovale. La plus aboutie est sans doute celle de Brice Torrecillas, qui, dans Au centre des poteaux, met en scène un caviste veuf et son jeune fils, supporteurs de l’équipe de Perpignan : les dimanches au stade Aimé-Giral, la sempiternelle anecdote d’un essai marqué par le père lors de sa splendeur, les clients qui hantent le magasin autant pour les bouteilles que pour parler du dernier match…

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Fait divers sordide à Perpignan

France Info / Perpignan : un enfant de 7 ans présentant des traces de congélation retrouvé mort dans un appartement

Le corps d’un enfant de 7 ans présentant des traces de congélation a été retrouvé dans un appartement de Perpignan (Pyrénées-Orientales), jeudi, ont appris franceinfo et France Télévisions auprès du parquet de la ville et de sources policières, vendredi 15 septembre. Une enquête a été ouverte, notamment pour « meurtre sur mineur de moins de 15 ans », et deux hommes ont été placés en garde à vue.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter