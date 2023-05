Revue de presse du 28 mai l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 28 mai 2023 à 08:14

Au programme de la revue de presse du 28 mai, sécheresse, fermeture des piscines municipales, prévention incendie ; mais aussi, train des primeurs, sénatoriales ou échange d’amabilités entre journalistes de la ruralité.

Vous l’avez manquée ? Relire la précédente revue de presse.

Sécheresse et incendie, le journal l’Obs s’interroge sur la nécessaire adaptation

Canicules, sécheresses, incendies… Le dérèglement s’accélère, et si la réduction des émissions de CO2 demeure une priorité, il faut ­désor­mais ­songer aussi à s’acclimater. Un chantier ­titanesque, qui n’en est qu’à ses débuts. (…) Résultat, 26 départements présentent un risque « très probable » de sécheresse cet été, et 44, un risque « probable ». Dans les Pyrénées-Orientales, gros producteur français de pêches et d’abricots, des villages sont déjà privés d’eau potable, le remplissage des piscines est interdit et la préfecture a restreint l’irrigation agricole.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La multiplication des incendies hors norme ainsi que leur extension géographique à des régions jusqu’ici épargnées chamboulent le travail des soldats du feu. Beaucoup voient arriver l’été avec appréhension. (…) Dans les Pyrénées-Orientales, département le plus touché par la sécheresse, le niveau de certains lacs est si bas que les Canadair ne peuvent amerrir pour écoper ; depuis mars, les deux tiers de la centaine de sources d’eaux identifiées par les pompiers sont déjà épuisés.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Plusieurs piscines municipales resteront clauses pour à l’été 2023

Deux communes, situées en Savoie et dans les Pyrénées-Orientales, ont décidé de fermer leur piscine publique pour économiser l’eau. La décision est radicale. Face à la sécheresse, plusieurs mairies ont annoncé leur intention de ne pas ouvrir leur piscine publique pendant l’été. C’est notamment le cas des communes de Chambéry et d’Ille-sur-Têt.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Vers la fin du fret français ? Le train des primeurs en danger ?

Clément Beaune a trouvé à son arrivée un dossier empoisonné, celui des anciennes aides d’Etat à Fret SNCF. Engagé dans une négociation délicate avec Bruxelles, il refuse le bras de fer juridique mais cherche à limiter la casse en termes de réduction de périmètre commercial. (…) Le train des primeurs Perpignan-Rungis, symbolique en termes de transition écologique, a souffert des conflits sociaux sur les retraites, au profit du camion. A-t-il un avenir à terme ?

Je m’engage à ce que le train des primeurs continue, quel que soit l’opérateur qui le fasse fonctionner. Il est un emblème de report modal et de réinvestissement dans le fret ferroviaire. On soutient ce train, mais il faut qu’il ait un chargeur et un client. Il a été mis à mal par le conflit social, et il faut le sécuriser dans la durée. Je lancerai un appel à manifestation d’intérêt (AMI) dès le mois de juin, pour avoir un opérateur stable, car le contrat actuel s’achève prochainement. Ce train a un effet d’entraînement sur d’autres trains dédiés, il faut le garder.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Pour éviter le remboursement de 5,3 milliards d’aides jugées indues par Bruxelles, le gouvernement français va devoir démanteler une partie des activités de fret de la SNCF. (…) Les clients sont des sociétés comme Via – une autoroute ferroviaire, qui appartient à la SNCF – ou Novatrans, un gros acteur du transport combiné rail-route. Cela concerne 23 flux en France. Le plus connu de ces trains dédiés est le train des primeurs qui relie Perpignan à Rungis et qui avait été rouvert à grand renfort de pub politique par Jean Castex fin 2021.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Désaccord entre deux journalistes de la ruralité

Emma Conquet est journaliste‐pigiste depuis 2018. Membre du collectif Champ Libre, elle a fait le choix de se réinstaller dans son Lot natal pour contribuer à la décentralisation de l’info, après avoir travaillé à Marseille, Strasbourg et en Écosse. Elle collabore à différents médias comme Mediacités, Vert et Politis et travaille sur les thèmes de la politique, l’écologie, la paysannerie, les femmes et la jeunesse en zone rurale. Elle réagit aux propos de Jean‐Paul Pelras (journaliste, écrivain et ancien syndicaliste Jeunes Agriculteurs) qui s’attaque – dans une tribune publiée le 21 mai dans Le Point – , aux récentes prises de position de l’activiste climatique Camille Étienne.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le président du Sénat pronostique l’élection de sénateurs RN, y compris dans les Pyrénées-Orientales

Et aussi : Pierre Charon veut sa place chez LR ; Liot ne va pas battre en retraite ; Gabriel Attal et « son » ministre ; Yaël Braun-Pivet et la séance du 8 juin… Ce sont les (seules ?) élections que la droite ne peut pas perdre. Le 24 septembre, la moitié des sénateurs seront renouvelés. Élu pour la première fois en 1986 et à nouveau candidat dans les Yvelines, cela ne fait aucun doute pour Gérard Larcher : la droite et le centre (203 sièges sur 348 actuellement) conserveront haut la main la majorité.

Seul souci en vue, les candidatures dissidentes, qui menacent de semer la zizanie à droite – notamment dans l’Essonne, la Seine-Saint-Denis, la Moselle et Paris. Le président du Sénat pronostique également quelques surprises qui pourraient modifier les rapports de force. (…) Mais Larcher s’attend surtout à une «poussée» du RN, en mesure, selon lui, de récolter de cinq à dix sièges entre les Pyrénées-Orientales, le Pas-de-Calais, le Nord et l’Oise…

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter