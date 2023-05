Revue de presse du 21 mai l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse de ce dimanche 21 mai, sécheresse, incendie, mais aussi ironie du Gorafi, théâtre de l’Archipel, Visa pour l’Image et maternité suisse d’Elne.

Sécheresse et incendie dans les Pyrénées-Orientales, le combo dans les médias

⊕ Le Temps / Dans ce sud de la France qui doit interdire les piscines

Face à une sécheresse déjà historique, des restrictions drastiques sont mises en place dès ce printemps. Les piscinistes se voient comme les boucs émissaires d’une impréparation et les futurs touristes sont pointés du doigt. «Les piscinistes n’ont qu’à reprogrammer leurs équipes pour construire du 15 août au 15 février. On ne va pas tous crever de soif pour qu’ils puissent remplir des piscines au printemps ou en été.» Nicolas Garcia, le très médiatique et truculent maire communiste d’Elne, a devancé tout le monde.

Le ministre de l’Intérieur annonce l’envoi d’un hélicoptère bombardier d’eau et le déploiement de plusieurs groupes d’intervention dans le département. La situation est toujours extrêmement tendue dans les Pyrénées-Orientales. Alors que le département est toujours soumis à une sécheresse historique, les services de secours locaux l’ont placé en « risque très sévère » en ce qui concerne les feux de forêt.

Les pompiers ont officialisé samedi le recrutement d’une centaine de pompiers volontaires. Ces nouveaux éléments permettront de libérer d’autres soldats du feu pour la lutte contre les incendies, à l’approche d’un été qui s’annonce particulièrement dangereux. Ils se tiennent droits, les mains le long du corps. Dans la cour de la caserne de pompiers de Perpignan Sud, une centaine de futurs sapeurs-pompiers volontaires sont répartis en huit rangées, habillés de la tenue noire à bande rouge. En ce samedi 13 mai, ils s’apprêtent à vivre la «cérémonie de remise de l’écusson» des pompiers des Pyrénées-Orientales, rite officialisant leur entrée dans le rang.

Dans le sud des Pyrénées-Orientales au pourtour méditerranéen, le manque d’eau se fait cruellement sentir. Le département, grand producteur d’abricots et de pêches veut sauver ses arbres.

Le lac de Villeuneuve-de-la-Raho est l’un des sites les plus fréquentés des Pyrénées-Orientales, département touché par une importante sécheresse depuis plus d’un an. Son niveau diminue de jour en jour, empêchant notamment les Canadair d’y prélever de l’eau. À l’arrière de son restaurant le «Lac i Va Bé», Alex Toussaint a établi un système astucieux. Le tuyau d’évacuation de sa machine à glaçons a été «dérivé» et placé dans un seau. «J’en récupère trois par jour», explique-t-il en ce samedi 13 mai. Cette eau, il l’utilise pour arroser les plantes de sa terrasse. S’il est devenu adepte des petits gestes de ce type, c’est parce qu’il mesure chaque jour les conséquences de la sécheresse qui touche le département des Pyrénées-Orientales depuis plus d’un an. Son établissement se trouve au bord du petit lac de Villeneuve-de-la-Raho, à une dizaine de kilomètres de Perpignan.

Quelques jours après avoir déclenché le plus haut niveau de restriction d’eau, la préfecture annonce que le département des Pyrénées-Orientales passait en «risque très sévère» d’incendie.

La sécheresse dans les Pyrénées-Orientales vu sous l’angle du Gorafi

« Nous allons faire des économies sur l’eau mais aussi sur le chauffage » a annonce Louis Alliot, maire RN de Perpignan qui s’est félicité de cette décision, encourageant ses citoyens à uriner massivement dans les piscines municipales. « Autrefois celui qui pissait dans la piscine était mal vu, je veux changer ce regard et au contraire, en faire un acte de citoyenneté et d’écologie militant » assure le maire qui se dit prêt à offrir la gratuité d’accès aux piscines en fonction des décilitres fournis par les usagers . « Pisser sous la douche ne sert à rien, alors que pisser dans la piscine pour la remplir voilà le vrai écogeste » souligne-t-il en urinant dans le petit bassin à l’issue de la conférence de presse.

Lien mairie RN et culture vu à travers le cas de la direction du théâtre de l’Archipel

Un vote a dû départager les candidats à la direction de la scène nationale. Pour l’heure, c’est la candidate soutenue par la ville qui l’a emporté, soulignant l’absence d’entente entre l’Etat, la région et la mairie RN. Décidément, les orages succèdent aux tempêtes autour du théâtre de l’Archipel, la scène nationale de Perpignan. Fin 2021, l’éviction de son directeur, Borja Sitjà, avait déjà provoqué un mini tsunami, de nombreux acteurs culturels estimant que la tête de cet artiste barcelonais avait été coupée par la Ville et son maire RN, Louis Aliot. Deux ans plus tard, la succession s’avère tout aussi conflictuelle.

Le préprogramme de Visa pour l’Image 2023

Rendez-vous immanquable du monde de la photographie, Visa pour l’Image ouvrira les portes de sa 35e édition à partir du 2 septembre 2023 à Perpignan. Et pour la première fois cette année, l’intelligence artificielle aura droit à une place officielle dans la programmation.

Une souscription ouverte pour la maternité suisse d’Elne

La commune d’Elne, dans les Pyrénées-Orientales, a ouvert une souscription publique pour financer les travaux de rénovation de la maternité suisse. « A la fin du mois d’avril, une visite technique du monument a révélé des problèmes nécessitant une mise en sécurité rapide du lieu et une fermeture temporaire au public », détaille la commune. Selon ses estimations, le coût de la restauration s’élève à plus de 500.000 euros.

