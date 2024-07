Spécial 14 juillet : Un « bigor » catalan garde l’étendard de l’artillerie

Article mis à jour le 10 juillet 2024 à 14:20

Le sergent-chef Grégoire est observateur au 3e régiment d’artillerie de Marine de Canjuers (Var). Natif de Perpignan, il s’est engagé dans l’armée en 2011. Âgé de 33 ans, ce bigor catalan a une longue expérience de terrain derrière lui avec des départs en mission aux quatre coins du monde.

Situé au cœur de la Provence, c’est au sein du complexe militaire de Canjuers que la préparation opérationnelle des forces a lieu, comme l’entraînement aux tirs. Les bigors -autrement dit les militaires servant dans les régiments d’artillerie de Marine – interviennent sur tous les conflits armés, en terre africaine, comme sur le territoire national ou les outre-mer. « Ma mission consiste à déceler l’ennemi pour pouvoir envoyer les tirs d’artillerie », détaille le sergent-chef Grégoire. À l’arrière, le canon CAESAR propulse des obus à une distance entre 8 et 30 kilomètres.

Si au départ, ce métier n’était pas une vocation pour le sergent-chef Grégoire, il l’est devenu dès son engagement. « J’ai passé un diplôme d’enseignement professionnel, l’école ne me plaisait pas beaucoup, donc j’ai décidé de rentrer dans l’armée à 19 ans », raconte le bigor.

Après avoir poussé les portes du CIRFA (Centre d’Information et de recrutement des Forces Armées), le sergent-chef commence sa carrière en tant que militaire du rang. Neuf ans plus tard, il entame l’école de Saint-Maixent. Après une formation pour devenir sous-officier, le militaire passe sergent, puis sergent-chef cette année. « Ce qui me plaît le plus dans ce métier c’est la discipline, la cohésion entre soldats, on est vraiment une famille », confie le bigor qui est intervenu au Mali, sur la Côte d’Ivoire, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis ou encore en Martinique.