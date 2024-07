Spécial 14 juillet : Au quotidien sur les routes catalanes, ce douanier défile à Paris

Article mis à jour le 9 juillet 2024 à 15:18

À l’occasion de la Fête nationale, Made in Perpignan vous propose une série de portraits de ces professionnels, pompiers, douaniers, officiers, militaires originaires ou basés à Perpignan. Ils font partie de ces 4 000 hommes et femmes qui participeront au défilé du 14 juillet à Paris. Photo © Xose Bouzas / Hans Lucas.

Le douanier Jordan Solere marchera sur les pavés parisiens. Agent de constatation des douanes depuis sept ans, ce professionnel exerce à Narbonne au sein de la brigade auto-routière.

Douanier par vocation

« Ce métier a toujours été une vocation », affirme Jordan Solere, qui est rentré aux douanes à l’âge de 20 ans. « Mon père est CRS et j’ai toujours voulu exercer une profession comme celle-là ». Au sein de la douane, il existe trois branches d’activités : surveillance, administration générale et opération commerciale. Le douanier a trouvé sa voie dans la branche surveillance, une spécialité qui compte plusieurs corps de métiers : « Il y a les motards, les maîtres-chiens, les marins, il y a la DOD (Direction nationale du renseignement et des enquêtes) », énumère Jordan.

Intégré dans les unités de la surveillance terrestre, Jordan participe aux dispositifs de contrôle et assure le ciblage et le rabattage des véhicules sur les aires de contrôle, principalement sur les autoroutes et les grands axes routiers.

« Nous descendons en dynamique jusqu’à Perpignan, en rabattant les voitures qui nous intéressent. Puis on repart dans l’autre sens et on fait des boucles tout l’après-midi. » Jordan et ses équipiers ne restent jamais bien longtemps au même endroit : « Nous assurons une mission de surveillance et de contrôle des véhicules sur de multiples points de contrôle. »

La plus grosse prise de Jordan remonte au début de sa carrière, lorsqu’il exerçait en Normandie. « Nous avons découvert 1,7 tonne de cocaïne dans un chargement de palettes, c’était ma plus belle affaire ! », révèle le douanier. Aujourd’hui, l’agent de constatation des douanes intervient régulièrement au Perthus, où il effectue des saisies records.

« On doit offrir la meilleure performance possible »

Fasciné par le caractère solennel de l’évènement, c’est la troisième fois que Jordan présente sa candidature au défilé du 14 juillet. « J’ai participé en 2020 et en 2022. Pour moi, l’opportunité de le refaire encore une fois était très intéressante ». Cette année, la cérémonie aura une saveur particulière en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024. À défaut des Champs-Élysées, le défilé se tiendra sur l’avenue Foch.

Afin de participer à la cérémonie, Jordan a dû effectuer une semaine de pré-sélection en mai dernier. Sur 80 candidats, seule la moitié a été sélectionnée d’après la qualité de leur marche et leur intégration au bataillon. « Du 24 juin jusqu’au 15 juillet, on s’entraîne à La Rochelle sur la base militaire à côté de l’école des douanes, puis à Paris », explique Jordan. Ces répétitions, physiques et intenses, contraignent les participants à s’exercer sans relâche de 8h à 17h, du lundi au vendredi.

Durant ces heures d’entraînement, le douanier apprend à former un bataillon et à marcher au pas. « On doit se coordonner au millimètre près pour offrir la meilleure performance possible », avance Jordan. « C’est un travail de tous les jours où on essaie de régler chaque petit détail qui ne va pas. »

Cette immersion dans l’univers militaire semble avoir séduit le douanier. « Il y a beaucoup de discipline, cela nous apprend le collectif, l’entraide et le don de soi », confie-t-il. Une fierté pour Jordan et sa famille venue le voir défiler sur les Champs-Élysées en 2022.

Les douaniers au défilé du 14 juillet

Cela fait maintenant huit ans que la douane défile à l’occasion du 14 juillet. L’édition 2016 fut une année historique pour la profession, « les douaniers n’avaient pas défilé sur les Champs-Élysées depuis presque 100 ans. » Avant cette date, leur dernière participation date du défilé de la victoire du 14 juillet 1919, les bataillons douaniers s’étant particulièrement illustrés en temps de guerre pour la protection du territoire national.

Chaque année, le bataillon est constitué de 50 douaniers volontaires, en poste partout en France et appartenant à toutes les composantes de la douane : surveillance (douaniers en uniforme), opérations commerciales et administration générale.