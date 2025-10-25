La tercera etapa del Tour de França 2026 creuarà Catalunya des de Granollers fins a l’estació de les Angles

La tercera etapa del Tour de França creuarà Catalunya des de Granollers fins a l’estació de les Angles, a la Catalunya del Nord. El recorregut serà de 196 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 3.950 metres, i passarà per la collada de Toses per després creuar la frontera.
Així ho ha anunciat el director del Tour, Christian Prudhomme, en la presentació oficial del recorregut que s’ha fet aquest dijous, en la qual s’ha confirmat que la primera etapa serà una contrarellotge per equips a Barcelona, amb sortida al parc del Fòrum i arribada a la muntanya de Montjuïc, i la segona tindrà la sortida a Tarragona i arribada a Barcelona amb un recorregut de 178 quilòmetres.
El Gran Départ, que per primer cop es farà a Barcelona, serà el 4 de juliol
Es tractarà d’una contrarellotge per equips de 19,7 quilòmetres. Sortirà de la platja per recórrer el passeig marítim i passarà per la Sagrada Família i avingudes planes abans d’acabar amb un final exigent al castell de Montjuïc. Malgrat que la classificació serà per equips, Prudhomme ha detallat que els temps es registraran individualment per a la classificació general.
La segona etapa, el 5 de juliol, tindrà la sortida a Tarragona i arribarà a Barcelona. El recorregut seran 178,4 quilòmetres, tindrà una ruta litoral i passarà per la costa de Begues, on es tornarà més accidentat i exigent. El final serà un circuit urbà amb tres pujades al castell de Montjuïc, amb 600 metres amb un 13% de pujada, abans d’arribar a la meta davant l’Estadi Olímpic.
La tercera etapa, el 6 de juliol, sortirà de Granollers i acabarà a l’estació de les Angles, a 1.794 metres, situada al Capcir. El recorregut seran 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de 3.950 metres. Passarà per la collada de Toses, entre el Ripollès i la Baixa Cerdanya, que es troba a 1.778 metres.
Barcelona i Catalunya, « preparades » per acollir el Tour
A la presentació del recorregut, en la qual també s’ha fet públic el vídeo oficial del Grand Départ 2026 amb Barcelona com a protagonista i el cartell de l’edició de la prova de l’any que ve, han assistit el conseller d’Esports, Berni Álvarez, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. També el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap, Miquel Esquius, ja que el cos serà el que s’encarregarà de la seguretat de les etapes celebrades en territori català.
Collboni ha dit que el Gran Départ des de Barcelona és « la culminació d’una gran història d’amor » entre Barcelona i que la sortida vol ser « espectacular » i destacar l’arquitectura de la ciutat. « Serà una gran celebració ciutadana per als barcelonins i les barcelonines. Volem que tothom ho visqui als carrers i les places », ha afirmat, tot remarcant que la ciutat està « preparada » per acollir aquest esdeveniment.
Per la seva banda, el conseller d’Esports ha remarcat el « lideratge » de Catalunya en l’organització de grans esdeveniments esportius i que molts municipis catalans es veuran beneficiats pel pas de la prova. « Estem preparats. Volem el Tour i volem el millor Tour possible », ha insistit Álvarez.
