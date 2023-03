Et si un jour vous étiez juré d’un procès aux assises de Perpignan ?

La mission parlementaire menée en 2020 par les députés Stéphane Mazars et Antoine Savignat rappelle aussi que ces cours criminelles répondent à certaines difficultés liées «à la désignation des jurés, chronophage tant pour les greffes que pour les magistrats qui doivent les former et faire œuvre de pédagogie tout au long de l’audience.» Le rapport de la mission flash revient sur les réticences et l’attachement au principe du jury populaire en matière criminelle ; «qui incarne la justice rendue au nom du peuple français et participe à la relation de confiance qui unit les citoyens et la justice dans notre pays.»