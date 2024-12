En été, les urgences de l’hôpital de Perpignan reçoivent 80 patients supplémentaires chaque jour

80 ! C’est notre chiffre de la semaine… ou plus exactement, 79,75. Le service statistique du ministère dévoile les chiffres de variation de fréquentation dans les services d’urgences tout au long de l’année. Au cours des étés 2022 et 2023, les urgences de l’hôpital de Perpignan ont enregistré une augmentation moyenne de 80 passages par jour.

Chaque année, les urgences de l’hôpital de Perpignan comptabilisent 90 000 passages, dont 25 000 urgences pédiatriques. Conçu initialement pour accueillir 130 patients par jour, le service dépasse depuis longtemps ses capacités. « En 2023, nous recevions en moyenne 180 patients par jour, et jusqu’à 250 en plein été, » confirme le docteur Laurent Ortega, directeur des urgences​​. Les données fournies ce 12 décembre 2024 par le service statistique du ministère de la santé confirment les tensions sur le système de santé dans les Pyrénées-Orientales, particulièrement en été.

Le 2 avril et le 9 août 2023, le grand écart de la fréquentation des urgences de Perpignan

Le pic d’affluence enregistré en 2023 illustre bien cette surcharge estivale. Entre le 6 et le 11 août, les urgences ont accueilli plus de 150 patients supplémentaires par jour, avec un sommet atteint le 9 août (+152,63 passages). À l’inverse, la journée la plus calme a été notée le 2 avril, avec 52 passages de moins que la moyenne​​.

Une variation logique et liée à la hausse de population estivale dans les Pyrénées-Orientales ; mais pas seulement, durant l’été 2024, en nuit profonde, l’établissement de santé publique de Perpignan était le seul en capacité d’accueillir les urgences. En effet, la fermeture des services d’urgence des cliniques privées a accru la pression sur l’hôpital. « Chaque nuit, 45 patients de plus nous sont adressés faute de solutions dans le privé, » déplorait le docteur Ortega​​ en juillet 2024.

La prise en charge des patients pâtit de cette surcharge structurelle

La surcharge chronique pousse les soignants à bout. Des brancards dans les couloirs, des patients parfois bloqués 24 heures en attente d’un lit, et une hausse des arrêts maladie chez le personnel médical : tels sont les symptômes d’un système à bout de souffle. « Ce n’est plus acceptable de laisser des patients âgés dans des conditions indignes, » s’indigne un urgentiste​. Malgré la mise en place dès l’été 2022 d’un système de régulation via le 15, la pression sur les urgences de l’hôpital reste importante.

Cette pression croissante sur les urgences de Perpignan reflète une tendance nationale. Selon l’étude de la DREES, les services d’urgence connaissent des variations saisonnières marquées, surtout dans les zones touristiques comme le sud de la France. Toutefois, l’essentiel de cette affluence est difficilement anticipable et dépasse la simple question de la saisonnalité​.

Avec le prochain passage de l‘hôpital de Perpignan en Centre hospitalier de territoire, l’afflux d’un plus grand nombre de médecins en formation pourra-t-il répondre au vieillissement et l’accroissement de la population des Pyrénées-Orientales ?