Visa pour l’Image l Selene Magnolia nous amène dans le plus grand ghetto gitan d’Europe

Les habitants du ghetto de Stolipinovo rencontrés par Selene Magnolia sont, pour la plupart, d’origine turque. S’ils sont majoritairement musulmans, il existe cependant une diversité d’identités religieuses. La cellule familiale est au centre de la communauté. La répartition des rôles entre les hommes et les femmes est bien définie. Une hiérarchie sociale s’instaure sur la base de l’ascendant moral et des richesses de chacun.

Les traditions culturelles sont des valeurs fondamentales. Les grands événements de la vie sont fêtés en public, souvent dans la rue, et sont ouverts à toute la communauté. Plusieurs images montrent qu’hommes et femmes ont des rôles bien distincts et clairement définis. « Durant la cérémonie des fiançailles, ou du mariage, les femmes et les filles dansent entre elles ; tandis que les hommes mangent, boivent et tirent en l’air. (…) « .