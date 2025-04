Wings for Life : La plus grande course du monde fait escale à Pollestres

Le 4 mai, la Wings for Life World Run – la Course Mondiale des Ailes pour la Vie, si l’on devait traduire – partira depuis Pollestres à 13h. La spécificité de cette course, c’est qu’elle est mondiale dans le sens littéral du terme : les coureurs s’élancent en simultané, dans leur propre pays. Y compris de nuit de l’autre côté de la planète ! Photo © Archives MiP

Cette année, Pollestres est la seule ville française à organiser officiellement un départ pour la Wings for Life World Run. Au programme, la visite de personnalités, dont Cécile Hernandez, athlète perpignanaise paralympique de snowboard, et … Miss Roussillon. « On a bien compris qu’il faut créer l’événement », sourit René, président de l’association organisatrice ATTAC Pollestres Cross Training. Il compte également sur l’installation d’un petit marché et la tenue d’animations « pour que les gens soient tenus en haleine, qu’ils se régalent ! ».

Courez pour la bonne cause

Le club pollestrenc, qui existe depuis dix ans, a testé la course lors d’une précédente édition à Paris, avant de l’importer chez eux. « C’est ça qu’il faut comprendre : Nous amenons la plus grande course du monde à Pollestres », s’enthousiasme René. La totalité des frais d’inscription et des dons est directement reversée à la recherche sur les lésions de la moelle épinière. L’édition 2024 avait rassemblé plus de 265 000 participants répartis sur la planète entière, pour environ huit millions d’euros récoltés. « On ne touche pas d’argent dessus. On doit se débrouiller avec les partenaires pour l’organisation », explique le président.

ATTAC Pollestres Cross Training a un lien particulier avec la cause soutenue par la course. Dans leurs rangs, ils comptent Charlotte Soria, jeune habitante de la commune, tétraplégique. La jeune femme avait participé à l’édition parisienne aux côtés de 30 membres de l’association.

Une course où c’est la ligne d’arrivée qui vous rattrape

La Wings for Life World Run est atypique. Le départ est donné simultanément dans le monde entier, à 11 heures UTC. Mais aucun coureur ne vise une ligne d’arrivée classique : c’est un véhicule virtuel, appelé « Catcher Car », qui détermine la fin de la course pour chacun.

Accessible via une application, ce « véhicule » démarre 30 minutes après le départ. Il progresse d’abord à une vitesse de 14 km/h, puis accélère progressivement jusqu’à dépasser l’ensemble des participants. Les coureurs occasionnels sont généralement rattrapés après environ 5 kilomètres, tandis que les plus endurants atteignent parfois les 60 kilomètres avant d’être éliminés.

Les participantes et les participants doivent donc télécharger l’application, et s’enregistrer avant le départ. L’objectif : rester dans la course le plus longtemps possible, et parcourir la plus grande distance avant que la Catcher Car ne vous dépasse. Le dossard coûte 25 euros et la course est ouverte à toutes et à tous à partir de 16 ans. Les coureurs en fauteuil roulant sont bienvenus.