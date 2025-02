Les couleurs de l’Occitanie et les métiers du bâtiment ont été mis à l’honneur les mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2025, lors des sélections régionales des WorldSkills Occitanie.

Organisé pour la première fois sur le campus du BTP CFA Occitanie de Perpignan, l’événement a rassemblé 120 jeunes compétiteurs de moins de 23 ans autour de 10 métiers du BTP. Objectif ? Être sélectionné pour les finales nationales, et, potentiellement, mondiales.

Un cadre adapté à l’excellence

C’est le campus BTP CFA Occitanie de Perpignan et ses 4 000 m² d’ateliers et d’espaces pédagogiques qui a été choisi pour accueillir l’événement. Les compétiteurs, encadrés par des formateurs et des experts, ont relevé des défis techniques dans des domaines variés :

– Métallerie : maîtrise des techniques de soudage et d’assemblage.

– Construction béton armé : précision et robustesse des ouvrages.

– Solier : pose de revêtements de sols techniques et décoratifs.

– Carrelage : agencement de surfaces carrelées complexes.

– Électricité : installation et maintenance de systèmes électriques.

– Maçonnerie : création de structures solides et esthétiques.

– Plâtrerie et constructions sèches : rapidité et soin dans la finition.

– Peinture et décoration : mise en œuvre esthétique et technique.

– Plomberie et chauffage : conception et entretien d’infrastructures hydrauliques.

– Menuiserie : travail du bois pour des ouvrages alliant précision et créativité.

Un défi pour les jeunes talents

Chaque métier a donné lieu à une épreuve technique sous la supervision d’un jury composé d’experts. Les candidats avaient un temps limité pour réaliser une tâche précise, reflétant les exigences du monde professionnel. Steven, ancien compétiteur devenu chef de chantier à seulement 22 ans, était membre du jury en plomberie cette année. Il décrit la complexité des délibérations : « Chacun a sa façon de travailler. Un jury peut estimer qu’une soudure est propre et l’autre peut dire que ça ne lui convient pas ».

Pour Marie Castro, vice-présidente en charge de la formation professionnelle, l’événement répond aussi à des enjeux cruciaux pour le secteur : « La région Occitanie a vu près de 400 jeunes venir concourir. Ces 400 jeunes viennent de 32 établissements de formation d’Occitanie (CFA, lycées professionnels, etc). Il y a une forte collaboration [entre les entreprises du BTP, le territoire et les formateurs] parce que les métiers du bâtiment sont porteurs d’emploi, mais il y a une pénurie de main d’œuvre, une grosse tension en recrutement. Tous les partenaires étaient très preneurs de cette manifestation. »

Changer les perceptions

Au-delà de la compétition, les WorldSkills cherchent également à modifier les perceptions sur les métiers du bâtiment et les filières professionnelles. Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie déléguée au Climat, au Pacte Vert et à l’Habitat durable, souligne : « C’est aussi notre job de valoriser des jeunes qui sont loin des clichés qu’on peut toujours entendre, qui ne sont pas bosseurs, qui ne sont pas créatifs, qui restent à la maison, qui sont devant les tablettes, etc. »

Autre aspect du secteur qui se retrouve modernisé : le recyclage des matériaux utilisés. Comme le confient les organisateurs, « Il y a presque zéro gaspillage, l’essentiel est recyclé et retravaillé. Chaque année, en Occitanie, les déchets du BTP représentent 12 millions de tonnes. Aux WorldSkills Occitanie, 98% de nos déchets sont recyclés. Par exemple, on va leur faire faire du mortier léger, comme ça, ils bâtissent le mur, et après on peut enlever les blocs, les briques, et les réutiliser plus tard. »

Prochaine étape : Marseille, et pourquoi pas Shanghai

Pour Perpignan, cette première est une opportunité de s’affirmer comme un pôle régional de formation et d’excellence. Le campus du BTP CFA Occitanie, déjà reconnu pour ses résultats (85 % de taux d’emploi après formation), se positionne comme un acteur majeur de la promotion des métiers du bâtiment.

Le coq composé par une combinaison de tous les métiers représentés aux Worldskills

À l’issue des deux jours de compétition, un gagnant par métier a été sélectionné pour représenter l’Occitanie lors des finales nationales prévues à Marseille du 16 au 18 octobre 2025. Ces dix champions régionaux seront honorés le 12 février prochain à Carcassonne lors d’une cérémonie officielle.

Les meilleurs d’entre eux pourraient ensuite accéder aux finales mondiales avec l’équipe de France, qui se tiendront à Shanghai en septembre 2026.