Il y a un an, l’enquête Besoins en main-d’œuvre avait mesuré les intentions de recrutement des employés pour 2022. Dans les Pyrénées-Orientales, un manque inédit de main-d’œuvre avait été mis en avant malgré de nombreux projets de recrutement. Qu’en est-il un an plus tard ? Quels sont les besoins et les perspectives de recrutement pour l’année 2023 ?

Une stabilité des projets de recrutement dans les Pyrénées-Orientales

Pour l’année 2023, les entreprises déclarent 25.710 projets de recrutement ; soit 9% des projets régionaux avec 31% d’établissements recruteurs dans les Pyrénées-Orientales. Ce nombre reste stable par rapport à l’année dernière (25.790). Cette fois encore, la saisonnalité est plus marquée dans le département qu’en région. En effet, 52% de ces projets de recrutement sont liés à une activité saisonnière dans les Pyrénées-Orientales, contre 38% en Occitanie ; des proportions plus faibles qu’en 2022 (respectivement 56 et 41%). Ces projets de recrutement saisonniers représentent un potentiel de 13.360 embauches. Toutefois la part de 52% des projets saisonniers est très inégale selon les secteurs, variant de 8% pour celui de la construction à 87% pour l’agriculture dont Industrie Agro-Alimentaire (IAA).

Les entreprises anticipent des difficultés de recrutement sur le territoire. C’était déjà le cas en 2022, mais la proportion est plus importante. En effet, les employeurs du département estiment que 54% de leurs projets de recrutement seront difficiles à réaliser, contre 49% il y a un an. Ces taux varient de 45% dans les services aux particuliers hors Hébergement-Restauration (HR) à 60 % dans l’agriculture dans l’IAA.

Services, agriculture, commerce… Les secteurs qui recrutent

Comme c’était déjà le cas l’année dernière, les services sont le premier recruteur des Pyrénées-Orientales avec 16.350 projets formulés en 2023, soit 64%. L’agriculture dont l’industrie agro-alimentaire regroupe 15% des recrutements, le commerce 14%, la construction 5% et l’industrie 2%. Par rapport à 2022, le secteur du commerce enregistre la plus forte progression des intentions d’embauche, passant de 6 à 14%.

Les recruteurs sont surtout à la recherche d’aides, d’apprentis, d’employés polyvalents de cuisine, de serveurs de cafés / restaurants, d’agriculteurs salariés et d’ouvriers agricoles. Les fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services concentrent 7 des 15 métiers les plus recherchés.

Comment expliquer ces projets de recrutement et les difficultés rencontrées ?

En Occitanie, 59% des projets de recrutement répondent à une augmentation d’activité (46% pour faire face à un surcroît d’activité ponctuel et 13% dans le cadre d’une nouvelle activité). 71% de ces projets de recrutement sont proposés en contrats durables, avec 57% de CDI et 14% de CDD de plus de six mois.

Les motifs de difficultés anticipées évoquées par les recruteurs en Occitanie sont à 88% une pénurie de candidats, suivi de candidats au profil inadéquat à 79%, puis des conditions de travail à 38%. Les Pyrénées-Orientales, département connu pour son taux de chômage élevé, est aussi celui où le taux de difficulté à recruter est inférieur à celui de la région.

Quelle répartition pour les 3 bassins d’emploi du département ?

Le département des Pyrénées-Orientales annonce 25.710 projets de recrutement, répartis ainsi sur les 3 bassins d’emploi : 18.420 pour celui de Perpignan, 4.630 pour celui de Céret et 2.660 pour celui de Prades. Les bassins de Perpignan et de Céret affichent le même taux de difficulté de recrutement : 55%. Celui de Prades s’en sort mieux avec un taux estimé à 43%. En revanche, la part de saisonnalité diffère de façon importante. Elle est de 47% dans le bassin d’emploi de Perpignan, de 61% dans celui de Céret et de 69% dans celui de Prades.

Le bassin d’emploi Prades fait partie des cinq bassins où le taux de saisonnalité est le plus important, derrière Castelsarrasin, Lourdes et Vauvert. Celui de Perpignan se classe parmi ceux où les volumes de recrutement sont les plus importants de la région (7%), derrière Toulouse (20%) et Montpellier (11%).

Selon les métiers, comment varient les besoins en personnel saisonnier et la difficulté à recruter dans les Pyrénées-Orientales ?

Les aides, apprentis et employés polyvalents de cuisine sont les métiers les plus recherchés des Pyrénées-Orientales avec 2.131 intentions d’embauche. Le taux de difficulté est de 61% et de saisonnalité 53% pour ces métiers.

Le deuxième métier le plus recherché (les serveurs de cafés / restaurants y compris les commis) affiche un taux de difficulté de recrutement de 59% et un taux de saisonnalité de 75%.

Les agriculteurs salariés et les ouvriers agricoles, en troisième position des métiers les plus recherchés, présentent un taux de difficulté de 76% et un taux de saisonnalité de 91%.

Sur les 1.844 intentions d’embauche de viticulteurs, arboriculteurs salariés et cueilleurs, 41% sont jugées difficiles et 97% saisonnières. C’est la proportion la plus élevée parmi les 15 métiers les plus recherchés.

>> Recruter dans les Pyrénées-Orientales : difficulté vs saisonnalité Le taux de difficulté est extrêmement variable selon les métiers et passe de 23% pour les ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention à 80% pour les aides à domicile et les aides ménagères. Quant au taux de saisonnalité, il passe de 9% pour les ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment à 97% pour les viticulteurs, arboriculteurs salariés et cueilleurs.