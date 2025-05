Le Zah-Zuh Festival poursuit son ancrage départemental avec une édition 2025 élargie, mais toujours à hauteur d’enfants

Article mis à jour le 6 mai 2025 à 14:51

Le nom claque comme une onomatopée. En 2025, le Zah-Zuh Festival continue à s’ancrer dans le territoire : pour cette quatrième édition, le festival jeune public imaginé par Jazzèbre prend une ampleur nouvelle, en se déployant sur tout le département. Le rendez-vous jeune public s’étend désormais sur dix jours, du 9 au 18 mai, avec des étapes à Collioure, Villefranche-de-Conflent, Sainte-Léocadie, Perpignan et Argelès-sur-Mer. Photo © Léo Poudré

Fidèle à sa ligne artistique mêlant musiques du monde, création sonore et pratiques pédagogiques, le festival propose une programmation accessible dès trois mois, pensée autant pour les enfants que pour leurs accompagnants et accompagnantes.

Un week-end central à Perpignan et Argelès

Le temps fort du festival se tiendra les 17 et 18 mai. Le samedi, à La Casa Musicale de Perpignan, les spectacles s’enchaîneront de 14h à 19h. Parmi eux, Dedans-Dehors (Cie La Muse) mêle voix et témoignages d’enfants autour du thème de l’intime et du collectif. Le Duel (Cie Ki) revisite les codes du western en format film muet et bruitage d’objets, tandis que Petite Vague (Cie Du désert à la prairie) propose une séance d’éveil musical pour les tout-petits, autour des musiques traditionnelles méditerranéennes. En clôture, une restitution de l’atelier de percussions dirigé par Fanny del Sol associera enfants et musiciens, musiciennes de La Casa Musicale.

Le dimanche, le festival investit le Parc de Valmy à Argelès-sur-Mer. En journée, la fanfare mobile Barouf Express circulera dans le parc, tandis que les plus jeunes retrouveront Petite Vague en plusieurs horaires. L’après-midi se conclura par Tu danses-tu ?, un bal familial emmené par le collectif Papanosh, rejoint par plusieurs artistes invités. Une installation de la Compagnie de la Toupine, L’Orgarêve et ses Joyeux Nuages, fonctionnera en continu : une structure musicale animée autour d’une voiture d’époque transformée en manège.

Une tournée en amont dans les Pyrénées-Orientales

Avant ces deux journées ouvertes au grand public, le festival circulera dans le département : à Villefranche-de-Conflent le 10 mai avec le collectif LaClé, et à Sainte-Léocadie le 11 mai. Le trio Parade — flûte, violoncelle et guzheng — se produira également le 9 mai au centre culturel de Collioure, et interviendra dans les écoles d’Argelès.

En parallèle, plusieurs actions culturelles sont mises en place dans les établissements scolaires de Perpignan. À l’école Romain Rolland, des élèves participent à la création d’un court-métrage inspiré du spectacle Le Duel, avec restitution prévue mi-mai. Deux classes de maternelle seront également accompagnées par les artistes de Dedans-Dehors pour un travail autour de la voix et des sons.

Une programmation élargie aux ateliers et à la médiation

Outre les spectacles, le festival propose tout au long du week-end des ateliers accessibles sans supplément : initiation musicale, maquillage, arts plastiques, création d’instruments avec des matériaux recyclés, parcours vélo, coin lecture, philosophie en famille ou encore animations autour de l’environnement (compost, biodiversité, gaspillage alimentaire).

Le Zah-Zuh s’inscrit aussi dans une démarche écoresponsable plus large. En 2024, il est devenu le premier événement labellisé « événement détonnant » dans les Pyrénées-Orientales. En 2025, il vise l’obtention du niveau 3 du label. Il participe à ce titre au collectif écho(s), aux côtés d’autres manifestations locales telles que Visa pour l’image, Ida y Vuelta ou le Festival Pablo Casals, autour d’enjeux communs : mobilité douce, alimentation locale, sobriété énergétique, accessibilité.

Un projet à la croisée des publics

Conçu comme un temps fort complémentaire du festival Jazzèbre d’automne, Zah-Zuh poursuit un double objectif : proposer une offre culturelle adaptée au jeune public dans des territoires parfois éloignés de la diffusion artistique, et construire une relation durable avec ces futurs publics.

La création de l’affiche de l’édition 2025 en est l’illustration parfaite, puisqu’elle a été conçue par les élèves de Première professionnelle en Communication Visuelle Pluri-Média du lycée Jean Lurçat de Perpignan. La création retenue, signée par une élève de 16 ans, se distingue par ses couleurs pastel et ses formes ludiques, reflétant l’univers enfantin du festival. Ce projet pédagogique, soutenu par le Pass Culture, a permis aux élèves d’explorer des techniques mêlant découpage manuel et outils numériques, en collaboration avec le collectif Agit’hé.