Zapping de l’actualité du 2 avril | Pyrénées-Orientales

♦ Focus du jour – Quid du survol de la prison de Perpignan par un drone ?

Ce jeudi 1er avril, un drone a survolé la prison de Perpignan. Selon Frédéric Jenot, représentant Force ouvrière pénitentiaire, il s’agirait du premier survol de ce type. Le syndicaliste avait déjà évoqué ce sujet en 2019. Cette année-là, l’administration pénitentiaire avait décidé de multiplier par 3,6 le budget consacré aux équipements de défense anti-drone. Preuve que le sujet est pris au sérieux.

Frédéric Jenot ne connaît pas les intentions du survol de ce jeudi. Peut-être une reconnaissance des lieux dans la perspective d’une livraison à un détenu ? Tout est envisagé par le syndicaliste. Ce matin d’avril, malgré les recherches des surveillants, rien n’a été retrouvé dans la cour du centre de détention. Malgré nos demandes, la direction n’a pas confirmé ce survol. Et ne nous a pas indiqué quels étaient les moyens de lutte actuellement en place ou envisagés contre les survols de drone.

© Idhir Baha

Selon Mathieu, télépilote professionnel de drone depuis 4 ans, une fois que l’engin a décollé, il est extrêmement difficile de l’arrêter.

Même s’il existe des brouilleurs, des oiseaux dressés à l’interception, ces méthodes sont, semble-t-il pour le moment, peu mises en œuvre. Idem pour la distance nécessaire pour garder la maîtrise de son drone. “Les pilotes professionnels sont contraints par la législation à ne pas dépasser les 120 mètres en hauteur et 100 mètres en vol à vue. Mais déjà techniquement, il est possible de garder la maîtrise de son drone jusqu’à au moins 2 kilomètres de distance”. En clair pour survoler la prison, il suffirait de décoller de presque n’importe quelle terrasse de Perpignan.

Quid du survol des zones sensibles ? Selon Mathieu, la majorité des drones de loisir sont équipés d’un module appelé “no fly zone” qui charge les zones inaccessibles sur geoportail.gouv.fr. Même si, précise le télépilote confirmé, il est facile de désactiver ce module. Au-delà de ces techniques, la réglementation à Perpignan est claire. La ville étant équipée d’un aéroport, tout survol est soumis à demande d’autorisation préalable. Pour rappel, en 2018, l’administration pénitentiaire avait signalé 48 survols au-dessus des 187 établissements pénitentiaires français.

ARCHIVES Perpignan, France 16/05/2019 Centre pénitentiaire de Perpignan © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Reconfinement les nouvelles mesures et les directives des autorités

Le préfet a tenu ce jour une conférence de presse afin de rappeler les derniers chiffres de l’épidémie et les mesures en vigueur à partir de samedi 3 avril à 19h. Un taux d’incidence multiplié par 4 en 2 semaines (275 cas/100 000 habitants) surtout sur la population entre 10 et 20 ans. Le taux des hospitalisations a connu un bond de 24% sur la même période ; et à 90,6%, les personnes positives le sont par le variant anglais. Le Préfet en appelle “au civisme et à la solidarité de chacun, au respect des mesures de restrictions et à la limitation des rassemblements privés.” Le lieutenant-colonel en charge du groupement de gendarmerie départemental Xavier Lefevre déclarait :

Les principales mesures en vigueur :

– Couvre-feu de 19h à 6h

– Regroupement de plus de 6 personnes interdit

– Limitation des déplacements (10km ou 30km)

– Interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique

– Fermeture des commerces non essentiels

“Notre volonté n’est pas de faire des tracasseries à ceux qui respectent l’effort national ; mais de verbaliser sans états d’âme ceux qui refusent cet effort commun et font preuve d’une absence totale de civisme ! Ceux qui ne respectent pas le couvre-feu, ne portent pas le masque et ceux qui ne respecteront pas la règle des 10km. Sur le Perthus, on a eu un afflux de personnes qui voulaient acheter des cigarettes avant le confinement. C’est ridicule de faire 50 ou 60 kilomètres pour faire des économies sur l’achat d’une seule cartouche !”. Le maximum autorisé rappelle le gendarme.

Pour rappel, le 1er avril, et le 2 avril de nombreux habitants du département avaient cru bon de se rendre au Perthus. L’afflux était conséquent dès les premières heures de la journée créant des bouchons jusqu’à 10km. Les autorités étaient donc contraintes de fermer l’accès à la commune transfrontalière.

♦ Quid des plages et parcs des Pyrénées-Orientales ?

Pour le moment, le Préfet n’envisage pas d’interdire leur accès. “Les personnes qui se baladent sur la plage en famille ne sont pas la priorité des contrôles. Mais si on aperçoit des regroupements hors norme, on pourra être amené à sévir”. N’excluant pas la fermeture des plages et parcs en cas de forte affluence et de non-respect des règles établies. Le Préfet précise que les autorités pourraient même être amenées à intervenir si des regroupements hors normes se tenaient dans des lieux privés comme les campings ou les hôtels.

17/05/2020, Argelès-sur-Mer, France, déconfinement du littoral – plages dynamiques contrôle gendarmerie © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Covid-19 – La préfecture met l’accent sur l’accélération de la vaccination

Actuellement, 11 centres de vaccinations sont ouverts dans le département. Le vaccinodrome de Perpignan ouvrirait dès le 9 avril ; ce dernier pourra vacciner 1.200 personnes par jour. Par ailleurs, le directeur de l’ARS, Guillaume Dubois précise que dès la semaine prochaine, et durant tout le mois d’avril, le département allait recevoir : 17.500 doses du vaccin Pfizer et entre 4.000 et 6.000 doses du Moderna. Pour ce qui est de l’AstraZeneca, la distribution se faisant via les pharmacies, les ARS ne connaissent pas le nombre de doses livrées.

Depuis le début de semaine, les agents de la caisse primaire d’assurances maladie ont commencé à appeler les plus de 70 ans qui n’avaient pas encore de rendez-vous positionné. Des créneaux leur sont dédiés. Pour prouver ses propos, le préfet a tenté de prendre un rdv sur l’application Doctolib, où des rendez-vous étaient encore ouverts pour le mois d’avril sur le centre d’Argelès-sur-mer, Saint-Cyprien ou Thuir.

À ce jour, 98% des résidents des EHPAD sont vaccinés. Selon Covid-tracker, dans le département, 73.957 personnes ont déjà reçu au moins une dose d’un des 3 vaccins disponibles, environ 14% de la population.

Synthèse CovidTracker au 01/04/2021 pour les Pyrénées-Orientales.

♦ Être en couple amortit le contrecoup financier d’une perte d’emploi

Selon l’INSEE, un épisode de chômage, mais aussi le passage à temps partiel, la sortie d’un CDI ou un départ à la retraite peuvent fragiliser l’équilibre financier d’un ménage.

“La perte d’emploi est l’événement qui a le plus d’impact. Entre 2011 et 2015, 11 % des personnes passent sous le seuil de pauvreté l’année de la perte d’emploi. Leur niveau de vie diminue en moyenne de 4 % par rapport à l’année précédente, où elles avaient une activité salariée. […] Le passage à temps partiel a un impact plus modéré sur le niveau de vie, d’autant plus lorsqu’il est choisi, notamment lors de l’arrivée d’un enfant.“

Évolution du niveau de vie moyen des personnes entrant au chômage par rapport au niveau avant la perte d’emploi, par type de ménage © INSEE

♦ Le chiffre du jour : la provenance des visiteurs extra-départementaux

De quelles régions sont venus les visiteurs des Pyrénées-Orientales en janvier et février 2021 ? L’observatoire du tourisme / ADT 66 propose un baromètre de conjoncture touristique basé sur l’exploitation des données issues du dispositif Flux Vision Tourisme développé par Orange ; en collaboration avec l’association Nationale des Agences de Développement Touristique.

♦ Pâques 2021 confinée avec les produits locaux

2020, la Région Occitanie met en place son site de référencement de producteurs et commerces locaux pour favoriser la mise en relation directe avec leurs clients. L’opération #DansMaZone pour contrer Amazon était lancée. Rebaptisée TousOccitariens.Fr, la plateforme regroupe en 2021 : 269 producteurs, 79 commerçants et 35 restaurateurs des Pyrénées-Orientales. Pour l’Occitanie, 3643 producteurs, 1135 commerçants et 616 restaurateurs y sont désormais référencés. La chasse aux cloches, œufs et autres lapins de Pâques se fera avec des chocolats de notre région. Commander ses produits en Occitanie.

♦ Le Rugby à XIII et les Dragons Catalans sur la chaîne Sport en France

Record d’audiences pour les Dragons Catalans le week-end dernier sur Sky Sports et BeIn Sports 2. La Fédération Française de Rugby à XIII vient d’obtenir la diffusion des matchs d’Elite 1 & des Dragons Catalans sur “Sport en France” ; la chaîne du Mouvement Sportif, éditée par Media 365 pour le compte du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français). Sport en France est accessible sur : Orange (174) | Bouygues (192) | FREE (190) | SFR (129) | Molotov.tv | www.sportenfrance.com.

Le président des Dragons Catalans, Bernard GUASCH, a félicité la Fédération pour cet accord. “J’en profite également pour remercier notre diffuseur officiel SkySports qui a rendu ce projet possible. L’exposition médiatique du club sur ce début de saison 2021 est exceptionnelle et ces diffusions sur une chaîne publique vont permettre d’apporter une visibilité supplémentaire au club et à nos partenaires.”

Dragons Catalans vs Wigan Warriors au Camp Nou en mai 2019

♦ Le futur gymnase de St-Estève baptisé José Calle

Le futur équipement sportif de la ville de Saint-Estève portera le nom de l’international treiziste et ancien employé communal, José Calle. Ainsi en a décidé récemment le conseil municipal. Le nouveau gymnase sera dédié aux activités du collège du Ribéral et des associations sportives stéphanoises. D’une capacité d’accueil de 350 places assises, il verra sa première pierre posée début mai 2021.

“Ce rugbyman au grand cœur a commencé sa carrière avec l’équipe de l’USAP à XV, avant de se tourner vers le rugby à XIII en rejoignant Saint-Estève en 1968. Il remporte avec le club stéphanois un titre de Champion de France et une Coupe de France. Ses performances lui ouvrent les portes de la sélection française avec laquelle il dispute deux Coupes du Monde en Australie en 1975 et 1977.” Il embrassera ensuite une carrière d’entraîneur notamment au sein du Saint-Estève XIII.”

Projet architectural du gymnase José Calle © mairie de St-Estève

♦ Perpignan – Continuité du service public pour l’enfance

La Ville de Perpignan met en place des modalités d’accueil exceptionnelles pour les enfants de 0 à 11 ans sur la période du 6 au 23 avril 2021. Toutes les crèches collectives de la Ville, ainsi que les lieux d’accueil Enfants-Parents seront fermés trois semaines, du 6 au 23 avril. La crèche multi-accueil du Moulin à Vent proposera une solution d’accueil pour certaines familles dans le cadre d’un Service Minimum Exceptionnel (SME) du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. (Hors lundi de Pâques). Détail des familles ayant droit à ce service et formulaire sur le site de la mairie de Perpignan.

La semaine prochaine, du 6 au 9 avril 2021, les écoles seront fermées. L’enseignement sera dispensé en distanciel. Un Service Minimum Exceptionnel (SME) sera organisé pour certaines familles de 7h30 à 18h30, sur le groupe scolaire D’Alembert, rue Pascal Marie Agasse à Perpignan.

♦ Live Stream Steeve Laffont, c’est ce soir à 19h30 !

“Enfant du jazz, bercé aux mélodies du maître Django, très jeune, Steeve fera chanter sa guitare sur les grands standards de swing manouche. Dans le même temps, il jouera avec ses voisins, les musiciens gitans de Perpignan. Aujourd’hui, son jazz est une habile combinaison de tous ces ingrédients. Une saveur jazz manouche et des épices latines aux accents méditerranéens donnent une couleur unique à la musique proposée par Steeve Laffont.”

