À Perpignan, une grande fête organisée pour les enfants hospitalisés

Samedi 14 juin 2025, les Blouses Roses organisent une grande fête ouverte à tous, en dehors des murs de l’hôpital. Dans les Pyrénées-Orientales, l’association a fêté ses 20 ans cette année. Cette nouvelle manifestation, qui aura lieu sur le parvis du Palais des Congrès, à Perpignan, vise à redonner le sourire aux enfants malades.

Après une journée spéciale, en avril 2024, aux côtés des super-héros au grand cœur, les enfants hospitalisés et leurs proches sont à nouveau conviés pour s’amuser en compagnie des Blouses Roses. Aujourd’hui, l’association compte 80 bénévoles à Perpignan, une majorité de femmes qui intervient au service pédiatrique de l’hôpital.

Une fête pour égayer le quotidien des enfants malades à Perpignan

Des tout-petits aux ados, les Blouses Roses ont pour mission « d’égayer l’hôpital ». « Il y a des enfants en chimio, d’autres qui passent des IRM ou des tests pour le diabète… », énumère Bernadette, l’un des piliers de l’association. « Nous allons les voir, on leur donne un jeu ou une activité, mais le but, c’est surtout de passer un moment avec eux. »

Lorsqu’un enfant est hospitalisé, c’est tout le noyau familial qui est impacté. Si intervenir auprès des enfants malades peut s’avérer compliqué, Bernadette ne pourrait pas s’en passer. « Un enfant, il veut jouer, il ne parle pas de sa maladie. Quand je le vois sourire, je me dis que je n’ai pas perdu mon temps. Les Blouses Roses sont aussi présentes les week-ends sur divers événements, pour faire connaître l’association et récolter des dons de jouets.

Ce 14 juin, différentes animations seront proposées au public. Comme lors de la mission des super-héros au grand coeur, à l’hôpital en avril dernier, les bikers mettront l’ambiance à coup sûr. Une quarantaine de Harley-Davidson devrait faire une entrée vrombissante sur le parvis du Palais des Congrès. Les enfants pourront ainsi admirer les différentes machines personnalisées selon les préférences de leurs propriétaires.

Les pompiers seront également de la partie avec un imposant camion-citerne rouge. « Qui n’a pas rêvé de devenir pompier quand il était enfant ? », interroge Michel Villacampa, le président local des Blouses Roses. « Les enfants sont autorisés à monter à bord pour prendre des photos. Ils auront aussi la possibilité de manipuler les différents moyens de lutte contre le feu. Dans le cas où les conditions le permettront, la grande échelle se déplacera sur le site pour faire une démonstration au public. » Sans oublier, les clowns du service pédiatrique de l’hôpital Saint Jean qui divertiront les enfants.

« Il y aura un stand maquillage tenu par les bénévoles des Blouses Roses », annonce le président local de l’association. « Il y a aussi ce qu’on appelle une boîte à sourire. Nous allons mettre à disposition des participants de petits cartons sur lesquels il sera possible d’écrire un mot pour une personne âgée ou pour un enfant. » Ces mots de réconfort seront ensuite distribués dans les différents établissements où interviennent les Blouses Roses.

Une loterie solidaire au profit des Blouses Roses

« Nous allons organiser une loterie, la tarification du billet dépendra du nombre de lots disponibles », annonce Michel Villacampa. À ce jour, l’association dispose de plusieurs lots. Parmi eux, dix entrées pour le parc animalier de Casteil, de petits appareils électroménagers offerts par Carrefour, un baptême de l’air pour trois personnes, d’une valeur de 290 euros, 15 billets d’entrée pour les bains de St Thomas ou encore des entrées dans les salles de jeux du Carré d’Or de Perpignan.

« Nous avons également un grand nombre de jouets qui nous donneront la possibilité de constituer plusieurs lots », souligne Michel Villacampa, qui a pour objectif de vendre 1 500 billets au prix de deux euros l’unité. L’argent récolté servira pour les enfants hospitalisés et les personnes âgées. En 2024, 7 378 personnes ont bénéficié des prestations des Blouses Roses dont 3 830 enfants et 3 548 résidents des EHPAD.

