Accès aux soins l Bientôt 4 médecins au centre de santé de Millas

Pour la Présidente de Région Carole Delga, les visites à domicile sont une part non négociable. « Dans le contrat de travail que nous signons, il y a une obligation d’assurer des visites à domicile. Avec la Région, nous faisons en sorte que les rémunérations soient correctes ; avec l’Agence Régionale de Santé, nous mettons en place un projet médical qui répond aux besoins de la population. Et avec le département et la mairie, nous mettons à disposition des locaux de qualité, mais pour moi les visites à domicile sont indispensables. Je pense qu’il est impossible de comprendre un patient sans le voir dans un environnement. Dans nos territoires, quand on va chez le médecin, c’est une visite importante ; on se fait propre. Alors que quand le médecin passe sans horaire précis, il va pouvoir déceler une certaine désespérance dans le laisser-aller de l’environnement du patient ». Le cabinet de santé de Millas est ouvert de 8h à 20h et à terme assurera aussi les visites le samedi.