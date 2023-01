En route pour le domicile de son prochain patient, le docteur Duchemin, 65 ans, se confie : «on a un métier qui nous permet de gagner correctement notre existence, où on rencontre des gens sympas, et il faudrait qu’on ait aucun désavantage ?» Avant de pousser la porte de chez Robert, Jacques Duchemin insiste, «oui, je pourrais voir plus de patients à mon cabinet qu’en venant à leur domicile, mais je pense que c’est nécessaire. Quand tu vas chez les gens tu ressens des choses, et nous sommes construits avec cette forme d’empathie. Tu finis par t’attacher aux patients. J’ai une mamie à Saint-Cyprien, elle a 87 ans, est aveugle et toute sa famille est morte. Elle ne peut pas sortir, l’infirmière et moi sommes les seuls à passer. Je ne crois pas que ce soit humain de s’en foutre !»

Les visites chez Robert, Henri ou Louise, certains médecins ont décidé de ne plus les assumer. Le docteur Duchemin de nouveau derrière son volant confie : «Moi, j’y vais parce qu’ils ont besoin de me voir. Ils m’appellent mais je ne sais jamais ce que je vais trouver sur place. Soit Lucie a fait une chute, soit ils s’engueulent parce qu’ils ne savent pas où ils on mis les médicaments. Parfois je suis obligé de chercher dans les tiroirs. Et au final, je m’aperçois qu’il faut faire une lettre pour un spécialiste, ou refaire une ordonnance. J’y vais parce que si je n’y vais pas ils sont perdus.»