Accord Ciotti-RN, quel choix pour Les Républicains des Pyrénées-Orientales ?

Article mis à jour le 11 juin 2024 à 15:15

Ce mardi 11 juin au journal de TF1 13h, le président du parti Les Républicains a lâché une bombe qui risque bien de faire exploser son parti. « Je souhaite que tous les députés LR sortants s’allient avec le RN pour préserver un groupe puissant à l’Assemblée nationale », déclarait Éric Ciotti. Une prise de position immédiatement saluée par Jordan Bardella.

La rumeur qui courait depuis le début de matinée aura permis à nombre d’élus des Républicains de prendre position. Localement, Christine Moulenat, responsable des LR 66, conteste personnellement cette ligne politique et reste sur le Ni-Ni cher à Jacques Chirac.

Les Républicains pourraient ne présenter aucun candidat aux législatives dans les Pyrénées-Orientales

Les cadres des Républicains ne décolèrent pas. Dans la boucle WhatsApp dédiée, nombreux sont les appels à la démission de leur président. Parmi eux, Laurent Wauquier, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, tous trois présidents de région. Et localement, quelle position tenir ?

Dans les Pyrénées-Orientales, les quatre sièges de députés sont occupés par des quatre députées Rassemblement National. L’accord voudrait donc qu’il n’y ait pas de candidat face à elles. Mais si, dans les faits, l’absence de candidat LR se dessine dans le département, ce n’est pas tant une conséquence de l’accord qu’un manque de candidats qui s’alignerait sur le Ni-Ni défendu par Christine Moulenat.

Une réunion avec le bureau des Républicains des Pyrénées-Orientales est prévue ce mercredi 12 juin. Mais d’ores et déjà l’absence de ligne claire pourrait les encourager à passer leur tour pour cette élection pour tenter de reconstruire sur de nouvelles bases autour peut-être d’Aurélien Pradié, David Lisnard respectivement député sortant du Lot et maire de Cannes. À l’issue de la réunion prévue chez les LR, une position claire devrait apparaître pour la droite locale et un communiqué sera diffusé.

Les sénateurs Les Républicains se désolidarisent de la position d’Éric Ciotti

Laurianne Josende et Jean Sol, élus sénateurs sous la bannière des Républicains ont tous les deux signé le communiqué diffusé par le président du Sénat, Gérard Larcher. « Les sénateurs Les Républicains ont réaffirmé à l’unanimité ce qui doit être la ligne claire et responsable de la droite française : rester elle-même en gardant notre indépendance et notre autonomie, vis-à-vis du camp macroniste comme du camp lepéniste. »

Les élus de la chambre haute affirment qu’il est « hors de question d’entrer en coalition avec un Président de la République », qu’ils accusent d’être responsable du « champ de ruines qu’est devenu depuis dimanche le paysage politique français ». Selon les 133 sénateurs, Emmanuel Macron a mis en scène un duel entre son parti et le Rassemblement national ce qui aurait favorisé son ascension.

Quant à l’alliance avec le Rassemblement national conclue entre Éric Ciotti et Jordan Bardella, selon les sénateurs le projet du RN, « n’est pas de nature à redresser la France, loin s’en faut. La démagogie n’a jamais permis de conduire un pays. (…) La politique est affaire de convictions, pas une affaire de tractations pour sauver quelques postes. »

Le communiqué conclut en rappelant que les sénateurs seront « entièrement mobilisés pour soutenir les candidats LR aux élections législatives. »