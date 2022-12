Élection Les Républicains l Éric Ciotti veut séduire la droite « Gaullienne » des Pyrénées-Orientales

Mais Éric Ciotti y croit. « Il nous faut un candidat qui nous fasse gagner ! ». Exit la primaire, « depuis 2012, nous n’avons plus de leader, nous nous sommes donc essayés aux primaires. Et on a vu ce que ça a donné par 2 fois ! Je crois que si on le fait une 3e fois, cela aura le même résultat ». Et Éric Ciotti pense que « le meilleur c’est Wauquiez. Il a du talent, parmi les plus diplômés de France. Une tête bien faite, ça peut servir ! Il est de droite, il dirige une région et il n’est pas Parisien ; pour moi c’est un atout ! ».