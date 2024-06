Les Républicains investissent deux candidats dans Pyrénées-Orientales

Face aux députées sortantes Rassemblement national, la Commission nationale d’investiture des Républicains investit deux candidats dans les Pyrénées-Orientales.

Après le choc de la dissolution, c’est l’accord conclu entre, Éric Ciotti, président des Républicains, et le Rassemblement national qui n’en finit pas de fragmenter le parti héritier du gaullisme. Photo d’archives.

Depuis le 11 juin 2024 et la déclaration choc d’Éric Ciotti au journal de 13h, Les Républicains ne savent plus à quel saint se vouer. Ligne Ciotti-RN ou Républicains historiques ? Localement, la présidente des LR 66, Christine Gavalda-Moulenat n’a jamais dévié du Ni-Ni de Jacques Chirac. Malgré la bataille autour de la tête du parti, dans les Pyrénées-Orientales, deux candidats porteront les couleurs des Républicains. Alors que les candidats ont jusqu’au 16 juin à 18 heures pour se déclarer, la commission nationale d’investiture des Républicains s’est réunie et a désigné les candidats pour la première et la quatrième circonscription.

« Pour défendre les valeurs d’une droite républicaine indépendante dans les Pyrénées-Orientales ». À 31 ans, Loïc Moszkowiez est candidat sur la 1ère circonscription. Son suppléant, Pierre Molina (61 ans) est retraité de la police nationale. Il se lance dans une zone où la sortante RN, Sophie Blanc est déjà en campagne et boostée par le très bon score de la liste Bardella aux Européennes.

Sur la 4ème circonscription, à 66 ans, Philippe Romain, retraité de la fonction publique hospitalière, fait campagne face à la députée sortante RN, Michelle Martinez. Laurent Bernardy, son suppléant, est le Maire de Banyuls-dels-Aspres.