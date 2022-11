Aprendre a tocar un instrument jugant amb l’ordinador

El projecte Rockin permet que els alumnes aprenguin a tocar cançons amb un d’aquests instruments en tan sols un any. Ho fan amb l’instrument a les mans des del primer dia i davant d’un ordinador, com si es tractés d’un videojoc, que els indica quan ho fan bé i quan s’equivoquen. Tots els alumnes aprenen autònomament, amb l’ajuda d’un professor a l’aula que els dona suport.

El projecte va néixer de la mà de Cases de la Música a 7 instituts i aquest any ja són 22 els centres de secundària que l’han posat en marxa. Un d’ells és l’Institut Sis de Manresa, un centre que treballa per projectes. En aquest centre, tots els alumnes de primer de l’ESO passen per aquest programa i, a partir de segon de secundària, és una assignatura optativa que els alumnes poden triar.