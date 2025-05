Arquebisbes i bisbes catalans celebren el missatge de « continuïtat » que transmet l’elecció de Lleó XIV

Arquebisbes i bisbes catalans han celebrat el missatge de « continuïtat » que transmet l’elecció del cardenal nord-americà Robert Prevost com a nou Papa de l’Església catòlica. Foto © Vatican Media.

Prevost ha triat com a nom de pontífex Lleó XIV, i aquesta tria també ha estat destacada per alguns dels representants de l’església catalana, que han recordat que l’anterior Sant Pare que va dur aquest nom, Lleó XIII, va fer una « veritable revolució social » a finals del segle XIX, en paraules de l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles. Un papa que, ha recordat Planelles, va elaborar una encíclica, anomenada ‘Rerum Novarum’, que actualitzava la doctrina social de l’Església i atacava « fortament » el capitalisme.

« Ressona el magisteri darrer del papa Francesc »

L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha celebrat el primer missatge transmès pel nou Papa a la benedicció ‘urbi et orbe’ que ha fet des del balcó de Sant Pere del Vaticà, un missatge en què ha instat a treballar per aconseguir « una pau desarmada i desarmant » i per « bastir ponts ». « Ressona el magisteri darrer del papa Francesc », ha indicat Vives.

Amb tot, l’arquebisbe d’Urgell ha considerat que Prevost no ha de ser un « clon » de Jorge Bergoglio i ha subratllat que tindrà una « nova manera de fer », però sí ha esperat que continuï « el llegat del papa Francesc » com s’ha demanat des de molts racons de l’Església.

Vives coincideix amb l’arquebisbe de Tarragona que la tria del nom té com a referent l’acció de Lleó XIII, i ha afegit que també va ser el nom del papa Lleó el Gran, que « en temps dels bàrbars » va defensar Roma com a ciutat santa i la cristiandat « davant d’Àtila ».

« Podem confiar que aquest nom respon a aquestes realitats », ha indicat Vives, que també ha subratllat que Prevost és una persona « que fa de pont, moderada, que ens convé, i que treballarà per assentar les coses bones del papa Francesc i per continuar-les ».

Planellas, de la seva banda, ha destacat també que el nou Papa havia estat una persona « d’íntima confiança » del seu predecessor i ha considerat « significatiu » que sigui un cardenal nord-americà en un moment en què els EUA « han deixat de ser, d’alguna manera, una mica, el model de democràcia en l’àmbit mundial i d’ajut a estats i pobles ».

Finalment, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha recordat que el cardenal Robert Francis Prevost forma part de l’Orde de Sant Agustí. « De nou, doncs, un religiós ha estat elegit bisbe de Roma ».

També ha considerat que amb aquesta elecció l’Església « ha transmès un signe d’unitat i de continuïtat », i que les referències que el papa Lleó ha fet en la seva primera intervenció, « a la pau i a perdre la por per viure la fe », són « un crit a l’esperança, aquella que no defrauda, l’esperança posada en Crist ».

El Papa triat pel conclave de 135 cardenals reunits des d’ahir a Sant Pere del Vaticà per substituir el difunt Francesc és el cardenal dels EUA Robert Prevost, que portarà el nom de Lleó XIV. El cardenal Dominique Mamberti ha estat l’encarregat d’anunciar el nom a la plaça de Sant Pere. « Annuntio vobis gaudium màgnum: habemus papam », ha dit en llatí (« us anuncio una gran joia: tenim papa »). Després ha revelat el nom del cardenal i el que ha triat com a sant pare. « La pau sigui amb tots vosaltres », ha dit Lleó en italià, en la primera salutació als fidels des del mateix balcó ja com a màxim representant de l’Església catòlica. Prevost ha fet la tradicional benedicció ‘urbit et orbi’, durant la qual ha tingut un record per al seu predecessor.

La fumata blanca ha arribat minuts després de les sis de la tarda, en un moment en què la plaça de Sant Pere no congregava molta gent. Tot just ha sortit el fum, però, l’espai s’ha començat a omplir.

Robert Francis Prevost va néixer a Chicago el 14 de setembre del 1955, i té actualment 69 anys

Va acabar els estudis secundaris al seminari menor de l’orde de Sant Agustí el 1973 i el 1977 es va llicenciar en matemàtiques a la Universitat de Villanova.

Aquell mateix any es va unir a l’Orde de Sant Agustí i va fer els primers vots el setembre de l’any següent. Els vots solemnes els va fer el 29 d’agost del 1981. L’any següent va obtenir un títol de Màster en Divinitat d’Unió Teològica Catòlica a Chicago.

Prevost va ser ordenat sacerdot per l’orde de Sant Agustí a Roma el 1982. Va obtenir la llicenciatura i el doctorat en dret canònic per la Universitat Pontifícia de Sant Tomàs d’Aquino a Roma el 1984 i el 1987, respectivament.

El 1985 es va incorporar a la missió agustiniana al Perú i durant deu anys va ostentar la direcció del seminari agustí de Trujillo i va ensenyar dret canònic al seminari diocesà, on també va ser prefecte d’estudis.

El 1998, Prevost va ser elegit provincial de la província agustina de Chicago i va tornar als Estats Units per assumir aquest càrrec el 8 de març del 1999. L’any 2001, Prevost va ser elegit per un mandat de sis anys com a prior general dels agustins. Va ser elegit per a un segon mandat de sis anys l’any 2007. Del 2013 al 2014, Prevost va ser director de formació al Convent de Sant Agustí de Chicago, així com primer conseller i vicari provincial de la Província de Nostra Mare del Bon Consell, que cobreix el mig oest dels Estats Units.

El 3 de novembre del 2014, el papa Francesc va nomenar Prevost administrador apostòlic de la diòcesi de Chiclayo i bisbe titular de Sufar. El 2015 va ser nomenat bisbe de Chiclayo, una comunitat per a la qual ha tingut també un record, aquest en castellà, durant la primera oració com a Papa.

El 2019, Prevost va ser nomenat membre de la Congregació per al Clergat i un any més tard, administrador apostòlic del Callao al Perú. Aquell mateix any, el 2020, el papa Francesc el va nomenar membre de la Congregació per als Bisbes.

El 2023 va ser nomenat prefecte del Dicasteri per als Bisbes amb el títol d’arquebisbe-bisbe emèrit de Chiclayo i el mateix any Francesc el va nomenar cardenal diaca de Santa Monica degli Agostiniani.