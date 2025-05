Una exposició recrea espais del Titanic amb 200 objectes recuperats del lloc del naufragi i una experiència immersiva

L’exposició ‘Titanic. The official exhibition’ recrea a l’Espai Inmersa de Barcelona, al Poblenou, els espais del vaixell accidentat el 1912 i inclou més de 200 objectes originals recuperats del lloc del naufragi. Fotos © Sara Soteras / ACN.

Arriba per primera vegada a Barcelona la mostra, de 3.000 m2, formada per sales expositives i una d’immersiva, recreacions i un espai de realitat virtual que trasllada el visitant al moment en què el transatlàntic s’enfonsa. En declaracions a l’ACN, la directora de col·leccions de l’RMS Titanic Inc, Tomasina Ray, ha explicat que volen compartir aquests artefactes amb l’objectiu que el públic creï una connexió amb ells i que sigui una forma de “mantenir viva la memòria dels passatgers”. Es podrà visitar fins al 28 de setembre.

Els 200 objectes exposats són originals i recuperats del lloc del naufragi

L’exposició de més de 3.000 metres quadrats acompanya el visitant en un viatge que comença amb la construcció del creuer i continua amb recreacions de diverses sales del vaixell, separades per classes socials. També reconstrueix espais específics de la tripulació, com ara els seus dormitoris, on també s’allotjaven els músics.

Els visitants reben una targeta d’embarcament en començar el recorregut amb el nom d’un passatger real. Després, arriben a una sala on podran comprovar si el nom figura a la llista dels “perduts” o els “salvats”. Entre els detalls de les recreacions, també s’hi troben els menús del restaurant, diferenciats també per classes socials.

Des d’olles de cuina fins al telègraf del vaixell, els 200 objectes exposats són originals i recuperats del lloc del naufragi, fruit de les 9 expedicions de l’RMS Titanic Inc que han permès rescatar-ne 5.500, ha explicat Ray. El seu objectiu és compartir aquests artefactes perquè el públic creï una connexió amb ells i que sigui una forma de “mantenir viva la memòria dels passatgers”.

El camí avança fins a trobar un iceberg, convidant el visitant a tocar-lo i simulant la massa del gel. Una sala immersiva i una de realitat virtual (RV) traslladen la persona al moment de l’enfonsament. Amb les ulleres de RV, es pot interactuar amb la sala de màquines i veure el procés del naufragi. Barcelona és la primera ciutat que reuneix les sales expositives, la immersiva i la de realitat virtual.

Més de 25.000 entrades venudes

Des de la seva obertura el 17 d’abril, ja s’han venut més de 25.000 entrades per sessions fins al 28 de setembre, tot i que la responsable de màrqueting de Proactiv Entertainment, Paula Vitores, aspira a poder allargar el temps de l’exposició a Barcelona.

Vitores ha destacat el valor “diferencial” de l’exposició a Barcelona, amb l’experiència de realitat virtual de 12 minuts, que arriba a les profunditats de l’oceà i ofereix una projecció 3D “com si s’estigués allà baix”, per recórrer els racons de les runes del Titanic.