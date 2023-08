Art contemporain à Perpignan : les ailes brisées de Saint-Exupéry s’envolent pour mieux revenir

Ce 22 août 2023, en pleine canicule, les «Broken Wings» ou «Ailes brisées» d’Alexander Calder ont pris les airs pour se refaire une beauté et revenir pour la rentrée scolaire. L’état de cette œuvre monumentale, exposée à tous les aspirants graffeurs et estimée à près de 5 millions d’euros avait ému en 2020 le monde artistique local au premier rang desquels le galeriste perpignanais Clément Cibidino.

Les services du patrimoine du Département assurent que la sculpture sera de retour après une restauration complète. Le Calder sera réinstallé sur le parvis du collège Saint-Exupéry, toujours à la vue de tous, mais moins exposé et protégé derrière la grille du collège. Crédit photo Éric Forcada.

La statue de Calder commandée en 1967 pour 37.899 francs

Marie Landelle directrice des patrimoines pour le Département des Pyrénées-Orientales nous en dit plus sur cette œuvre acquise dans le cadre du 1% culturel. «Lors de la construction du collège en 1967, le dispositif visant à soutenir la création des artistes contemporains avait permis d’acquérir cette œuvre qui a longtemps été placée à l’intérieur du collège.» Selon Marie Landelle, la facture de l’époque s’élevait à 37.899 francs. Or, le 8 juillet 2020, une œuvre quasi identique réalisée en 1963 par Alexander Calder avait été adjugée à 4,9 M€.

Un projet de réhabilitation dans les tuyaux depuis plusieurs années

En 2020, avec le galeriste perpignanais réputé Clément Cibidino, le monde culturel s’était ému de l’état de dégradation des «Ailes brisées». Or selon, la directrice du patrimoine, le conseil départemental n’avait pas attendu cette mauvaise presse pour envisager la réhabilitation de l’œuvre de Calder. Les marchés, les études préalables et les prises de contact avec les ayants droit, cela prend du temps précise Marie Landelle. Au final, les «Ailes brisées» vont bénéficier d’une rénovation complète, nettoyage, traitement anti-corrosion et application de la peinture Calder originelle. Au total, la rénovation ainsi que la réalisation du nouveau socle d’accueil de la statue en acier qui mesure plus de 3 mètres de haut auront nécessité un budget de 50.000€.

Selon Éric Forcada, les Ailes brisées de Calder représentent le crash de l’aviateur Antoine de Saint-Exupéry

En 2022, Eric Forcada, historien de l’art et commissaire d’exposition avait consacré une émission aux Ailes brisées diffusée sur France 3. Selon Éric Forcada, pour protéger cette œuvre des tags et autres vandalismes, plusieurs hypothèses avaient été envisagées, déplacer l’œuvre dans un lieu sûr ou construire un socle plus haut.

«La placer sur un socle plus haut serait contradictoire avec le sens même de l’œuvre qui représente le crash de l’avion de Saint-Exupéry. La queue touche le sol, le nez pointe vers le haut et les ailes sont victimes de l’attraction terrestre.» L’historien se dit aujourd’hui satisfait de constater que la mobilisation des acteurs de la culture a fini par payer. Mais aussi qu’une solution cohérente et qui ne soustrait pas l’œuvre à la vue du grand public a été trouvée.

