Un atlas jeunesse pour apprendre ou réapprendre les indispensables de Catalogne nord

Article mis à jour le 24 juin 2025 à 09:18

Perpignan, juin 2025 – Un collectif d’acteurs culturels catalans lance un atlas illustré à destination des enfants de 6 à 12 ans. Objectif : combler un vide éditorial en catalan et éveiller les jeunes à la richesse patrimoniale de leur territoire. Porté par la Librairie Catalane, les éditions Trabucaire et Ampli Productora, « L’atlas de Catalunya Nord » mêle savoir, humour et enracinement local.

Une encyclopédie catalane sur mesure pour la jeunesse de Catalogne Nord

À l’origine de ce projet, un constat partagé : il n’existait aucune publication en catalan adaptée aux enfants du nord de la Catalogne. « C’est d’abord un manque de contenus éducatifs en catalan que nous avons voulu combler », précise Joana Serra, responsable de la Librairie Catalane de Perpignan. Selon Mireia Falques des éditions Trabucaïre, cet ouvrage est destiné plus particulièrement aux écoliers de 6 à 12 ans. Même si les adultes peuvent en apprendre beaucoup également, et tout particulièrement sur les légendes.

Pensé comme une petite encyclopédie illustrée, l’ouvrage recense les éléments fondamentaux que tout jeune catalan devrait connaître. Si les onze grandes thématiques (géographie, traditions, légendes, architecture, économie locale, fêtes populaires… ) ont été choisies par l’équipe, le contenu a été validé par des experts, chacun dans son domaine.

« L’objectif de ce projet est de faire connaître à notre jeunesse ce que nous considérons comme essentiel à savoir sur notre pays. Un atlas des communes nord-catalanes, avec des références à de nombreux domaines différents, pour faire découvrir le territoire et, en même temps, mieux faire comprendre la réalité du reste des Pays catalans. »

Rousquille, fête l’Ours, mérou ou Théâtre de l’Archipel compilés par des spécialistes

« Karine Geslot de la fédération des réserves naturelles catalanes nous a donné la liste de la flore et de la faune », indique Mireia Falques. Sur le volet historique, Joan Peytaví, enseignant chercheur à l’université de Perpignan, a apporté son expertise. Eric Forcada, historien de l’art et commissaire d’exposition, a planché sur la double page consacrée aux arts en Catalogne Nord. Quant aux volets culinaires, « Ollade », « Rosquilles », « Calçotada » ou « Boles de picolat » n’avaient pas de secret pour Mireia Falques, Joana Serra, et Sébastien Girard d’Ampli productora.

Pour plus de cohérence éditoriale, l’ensemble des textes ont été écrits par Míriam Almarcha París, enseignante de langue catalane à l’université de Perpignan ; Barbara Nascimbeni, illustratrice de livres pour enfants, a réalisé l’ensemble des dessins.

Des dessins et des QR codes pour faire vivre la langue catalane

Loin d’un manuel scolaire rigide, l’atlas adopte un ton ludique et visuel. Chaque thématique est illustrée par des dessins originaux : le monstre du Babau de Rivesaltes, les castells de Baó, la festa de l’Os à Prats-de-Mollo… autant de symboles familiers pour les jeunes lecteurs. Les pages consacrées à la culture populaire sont ponctuées de QR codes, permettant d’accéder à des contenus audio ou vidéo en catalan et compilés sur le site de l’Office public de la langue catalane. De l’explication du nom du département, à la présentation de la statue représentant l’Homme de Tautavel, installée depuis 1983 devant le musée du même nom, ce contenu en catalan permet d’aller au-delà de l’atlas.

Le tout constitue un outil à la fois pédagogique et immersif, pensé pour les enseignants, les familles, et les médiateurs culturels. Pour les éditeurs, c’est aussi un moyen de défendre la langue catalane dans un contexte de recul de sa pratique quotidienne.

Une production 100% catalane et locale

Le projet a été entièrement conçu dans les Pyrénées-Orientales. Illustrateurs, éditeurs, traducteurs, imprimeurs : tous sont basés dans le département. « On voulait un livre fait ici, pour les enfants d’ici », résume Joana. Si le succès est au rendez-vous, l’atlas pourrait être le premier d’une collection plus large. « Tout le monde connaît le Babau de Rivesaltes, et il y a des extraits qui circulent, mais il n’y a aucun ouvrage destiné aux enfants qui compile, entre autres, cette légende. »

