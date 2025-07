Astronomie : Dans les Pyrénées-Orientales, une soirée pour observer les étoiles

Article mis à jour le 10 juillet 2025 à 18:16

Ce vendredi 11 juillet 2025 aura lieu une soirée des étoiles à la centrale Thémis de Targasonne. À cette occasion, Cyrille Calvet, médiateur scientifique spécialisé en astronomie, présentera une conférence intitulée « l’architecture de l’univers ». Il sera ensuite possible d’observer le ciel.

Avis aux passionnés d’astronomie, la soirée débutera dès 21h par une conférence accessible à tous. Cyrille Calvet partira de notre système solaire et découpera petit à petit l’architecture de l’univers à travers ses galaxies, amas et superamas… « Nous allons parler de la formation des étoiles, comment elles naissent, vivent et meurent. Elles créent les atomes nécessaires à l’apparition de la vie », décrit Cyrille. Les étoiles sont des boules de gaz principalement composées d’hydrogène.

Une conférence pour comprendre l’architecture de l’univers

Avant d’observer le ciel, les visiteurs pourront participer à une séance de planétarium grandeur nature. Équipé d’un pointeur laser, Cyrille désigne les principales constellations : le cygne, la lyre, l’aigle, le scorpion… » Ce soir-là, la Lune est presque pleine, elle inonde le ciel de lumière », prévient-il. Dans ces conditions, les objets de faible intensité lumineuse comme les étoiles ne seront pas visibles. Mais observer le satellite de la Terre au télescope reste très impressionnant !

Les visiteurs pourront contempler les cratères d’impact de la Lune, ses failles et crevasses. Grâce au télescope Newton de 500 mm, capable de révéler de nombreux objets du ciel profond, il est possible d’observer en détail la topographie de la face visible de la Lune, précise Cyrille.

Chaque année, il anime de nombreuses soirées d’observation dans les Pyrénées-Orientales. « Il y a vraiment un engouement très marqué pour l’astronomie », constate avec plaisir le médiateur scientifique. Du 24 au 27 juillet 2025, le 18e festival d’astronomie sera organisé à Tautavel. L’événement allie conférences, ateliers d’initiation et observations. Au fil des années, le festival est devenu l’une des manifestations d’astronomie majeures de tout le sud de la France.

Le ciel des Pyrénées-Orientales bientôt labellisé réserve étoilée ?

D’après Cyrille, le site de Targasonne est tout à fait approprié pour observer les objets célestes. La centrale Thémis a longtemps été un terrain d’étude pour les chercheurs en astrophysique s’intéressant aux rayonnements cosmiques gamma.

« Nous sommes sur l’un des sites les plus ensoleillés de France, avec un air très sec et transparent. La centrale est située en moyenne altitude, à 1600 mètres, ce qui permet de s’affranchir des couches de pollution qu’il y a dans l’atmosphère », assure-t-il. En effet, la centrale de Thémis enregistre 300 jours de soleil par an. Les instruments d’astronomie qui y sont exploités tournent à plein régime.

« Nous allons bientôt avoir une réserve internationale de ciel étoilé dans le parc naturel régional des Pyrénées-Catalanes. C’est en phase de labellisation », nous annonce le médiateur scientifique. Il s’agit d’une région où le ciel et l’environnement nocturne sont protégés et présentent des qualités exceptionnelles.

