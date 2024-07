Guide I Tout savoir sur les étoiles visibles cet été dans les Pyrénées-Orientales

Avis aux passionnés d’astronomie, du 29 juillet au 4 août 2024, des événements incontournables se succéderont à Collioure, au Soler et à Tautavel. Au menu de cette semaine la tête dans les étoiles : des conférences, des ateliers, et bien sûr, des observations de la voie lactée. Le programme.

Le festival de La plage aux étoiles à Collioure

La 11ème édition du festival de la plage aux étoiles aura lieu du 29 juillet au 4 août 2024, au Centre Culturel de Collioure. L’exposition Comètes : aux origines des systèmes planétaires, prêtée par l’Observatoire de Paris, y sera présentée tous les jours de 15h à 18h. « Ces objets célestes ont pendant des siècles interrogés les observateurs par leurs apparitions inopinées et éphémères. Leur chevelure, parfois multiple, était reliée au destin des souverains de tel ou tel pays. Aujourd’hui, nous savons qu’elles sont les témoins de la formation du Système solaire », souligne Miguel Montargès, astrophysicien et président de l’Association de la Plage aux Étoiles.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’étoile la plus proche de la Terre ? Tous les jours, de 15h30 à 17h30, il sera possible d’observer le soleil en toute sécurité. L’occasion de découvrir les arcs de plasma et les taches solaires, à l’origine des éruptions pouvant déclencher des aurores polaires sur notre planète.

Le lundi 29 juillet, à 21h, le film James Webb : voyage aux origines de l’Univers sera diffusé lors d’une soirée au cinéma Le Mondial. L’oeuvre cinématographique relate la construction et les premières observations du télescope spatial James Webb. Suite à la projection, les chercheurs Camille Bergez-Casalou et Miguel Montargès, qui évoluent au sein du laboratoire de l’Observatoire de Paris, échangeront avec le public autour de l’utilisation de ce télescope spatial. Les organisateurs rappellent qu’il est impératif de réserver sa séance.

Du 2 au 4 août, plusieurs conférences seront proposées au public. Le premier jour, à 18h, l’astronome Julien Milli, percera les secrets de la pollution lumineuse, au cours d’une conférence intitulée La Nuit est belle !. Le lendemain, à 18h, Camille Bergez-Casalou, chercheuse post-doctorante à l’Observatoire de Paris expliquera l’origine de l’eau sur Terre. Le dimanche, à 18h, le chercheur post-doctorant Miguel Montargès conclura le Festival avec une conférence intitulée Des observatoires tout autour du monde et dans l’espace, pourquoi ?. L’astronome dressera un panorama des meilleurs observatoires astronomiques actuellement en service.

Le mercredi 31 juillet à 21h15, le Train des Étoiles vous conduira sur les hauteurs de Collioure pour découvrir les mystères de la voûte céleste. Des observations nocturnes auront lieu chaque jour, du 2 au 4 août, dans la cour du Centre Culturel, de 21h30 à minuit. Toutes ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous les publics.

Un mardi sous les étoiles au Soler

Terre-Univers organise au Soler une soirée découverte, ce mardi 30 juillet 2024. « Notre objectif est de faire découvrir le ciel au public, de façon ludique, à travers des jeux, des conférences et des observations », lance Stéphane Sol, président de l’association. À 20h30, une conférence intitulée Les supernovae de Tycho Brahe et Johannes Kepler sera destinée aux adultes. En attendant, un quiz et des activités autour du système solaire seront proposés aux enfants.

Grâce aux éphémérides de la Lune, du Soleil et des planètes, il est possible de connaître à l’avance quels corps célestes seront visibles le jour-même. Ces tables astronomiques donnent des coordonnées apparentes pour le pointage des télescopes. « Le 30 juillet au soir, nous aurons un ciel profond. On se rapproche de la nouvelle lune, donc elle ne sera pas visible », précise Stéphane Sol. Le ciel profond désigne tout objet situé au-delà des limites du système solaire. Plus tard dans la nuit, les visiteurs pourront notamment observer Jupiter et Mars. Le point de rendez-vous est donné à l’observatoire du Soler, 10 rue des Iris. « L’entrée est fixée à deux euros et trois euros supplémentaires pour accéder à la coupole », prévient le passionné d’astronomie. La soirée est gratuite pour les moins de 16 ans.

Créé en 1979, l’Observatoire est composé d’une coupole mobile de 930 kg, qui s’élève à presque trois mètres de hauteur. Au début de son histoire, le site comportait un télescope de type Newton de 310 mm, capable de révéler de nombreux objets du ciel profond. Aujourd’hui, il est doté d’un nouvel outil : un Clavius de 460 mm. Entièrement motorisé, il permet une meilleure vision de la voûte céleste.

Le 17e festival d’astronomie à Tautavel

Le 17e festival d’astronomie de Tautavel débutera ce jeudi 1er août. « Chaque jour, il y aura des conférences dans l’auditorium du Palais des Congrès », assure Cyrille Calvet, responsable du service médiation scientifique, au musée de la préhistoire.

Parmi les scientifiques qui animeront des conférences, on compte l’astrophysicienne Sylvie Vauclair, le journaliste Jean-Baptiste Feldmann, l’astronome Raymond Sadin ou encore Orian Batigne, chargé de mission géologie et ciel étoilé pour le Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes.

« Il y aura des ateliers durant lesquels les enfants vont fabriquer des systèmes solaires et des fusées », assure Cyrille Calvet. « Un astronome professionnel présentera au public des séances gratuites au planétarium. » Au menu, des explications sur les constellations et la mythologie. Plusieurs journalistes spécialisés dans l’astronomie exposeront également leurs photographies.

Des observations du corps céleste de jour comme de nuit

Du côté des observations, les visiteurs auront la possibilité de contempler le soleil à travers des instruments de haute qualité. « Il est possible d’observer le bouillonnement à sa surface et les protubérances solaires. » Lorsque l’étoile disparaîtra à la tombée de la nuit, un panel de corps célestes fera son apparition dans le ciel, pour le plus grand bonheur des astronomes en herbe.

« Tous les soirs à 22h, du lundi au dimanche, nous donnons rendez-vous au public sur le stade Albert Pla », explique Cyrille Calvet. Les lumières du village déclineront afin de diminuer au maximum la pollution lumineuse. Là, plusieurs dizaines de télescopes en quasi libre-service vous attendront afin d’observer les anneaux de Saturne, la géante gazeuse Jupiter et autres galaxies et nébuleuses.

L’organisateur rappelle qu’il est préférable d’apporter un plaid pour s’installer dans l’herbe et de se munir d’une lampe pas trop violente. « Nous n’aimons pas les téléphones portables car ils détruisent l’accoutumance de l’œil à l’obscurité », sourit le médiateur culturel. Après avoir butiné de télescopes en télescopes en perdant la notion du temps, bien souvent, il est contraignant pour les familles de quitter les lieux en pleine nuit.

Cette année, les organisateurs vous offrent la possibilité de loger sur place. En effet, la halle des sports jouxte le terrain d’observation, 1 300 mètres carrés dotés d’une cuisine équipée, de douches et de sanitaires. « Les personnes qui le désirent peuvent y installer leur campement et dormir sur place. » Comptez 10 euros de frais pour quatre nuits de festival.

Enfin, si vous souhaitez parfaire vos connaissances en astronomie, une grande tombola est organisée avec un télescope Dobson en jeu ! Le tirage au sort s’effectuera le dimanche 4 août. De quoi patienter jusqu’à l’année suivante.