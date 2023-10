Attentat à Arras, journée d’hommage dans les lycées de Perpignan

Article mis à jour le 16 octobre 2023 à 10:26

Depuis l’attaque qui a causé la mort d’un enseignant à Arras, la France est sous le choc. Alors que la communauté éducative s’apprêtait à commémorer les trois ans de la mort de Samuel Paty, ce vendredi 13 octobre un ancien élève s’est introduit dans un lycée du Nord et a assassiné Dominique Bernard, professeur de Français et blessé trois autres personnes.

Ce lundi 16 octobre, plusieurs séquences sont organisées dans les lycées de France. À Perpignan, une minute de silence est prévue à 13h45 au lycée Lurçat en présence notamment d’Anne-Laure Arino, Dasen* des Pyrénées-Orientales et du préfet.

Lundi 16 octobre, une journée d’hommages et d’échanges

De 8h à 10h, les cours des collèges et des lycées sont suspendus. «Afin que l’ensemble de la communauté éducative puisse se retrouver, échanger, et préparer au mieux le retour en classe des élèves.» À partir de 10 heures, diverses séquences sont prévues. Dans les Pyrénées-Orientales, à compter de 10h30, la Dasen sera présente dans le lycée Maillol de Perpignan. À 13h45, Anne-Laure Arino se rendra au lycée Jean-Lurçat pour une minute de silence.

À propos de la minute de silence, Gabriel Attal, ministre de l’éducation nationale demandait aux enseignants de signaler toute contestation. «Nous ne pouvons nous voiler la face et nous devons être lucides sur les maux qui traversent notre société et notre École. Aussi, je demande que toute contestation de ce temps d’hommage soit systématiquement signalée, afin qu’elle puisse être sanctionnée le plus sévèrement possible.»

L’académie de Montpellier a mis en place une cellule d’écoute académique joignable au 04 67 91 49 30. De son côté, au niveau national, la cellule d’écoute de la MGEN est joignable au 0805 500 005.

Des consignes de sécurité renforcées dans les lycées

L’attentat perpétré à Arras, s’inscrit dans un contexte géopolitique complexe qui exacerbe les tensions communautaires. Plusieurs mesures sont renforcées depuis le déclenchement du plan Vigipirate «urgence attentats» ; et notamment l’interdiction des regroupements aux abords des établissements et la mise en place d’une vérification systématique des personnes étrangères aux établissements. Le ministère de l’éducation prévoit également le déploiement de 1.000 personnels de prévention et de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires.

Sophie Béjan, rectrice de l’académie de Montpellier précisait : «Le plan Vigipirate est passé au niveau le plus élevé « urgence attentats ». Les consignes de sécurité des établissements scolaires et des écoles sont ainsi adaptées et les chefs d’établissements et directeurs d’école ont reçu un rappel des consignes à appliquer en particulier pour l’accès aux établissements et écoles. Les sorties et voyages scolaires peuvent être maintenus après information du DASEN et avec une vigilance particulière. Les préfets ont reçu consigne de renforcer la surveillance aux abords des écoles et établissements.»

*Dasen, directrice académique des services de l’éducation nationale.