Les lauréats du Prix Mare Nostrum 2024 ont été dévoilés

À l’occasion de la Journée de la Méditerranée, l’association « Mare Nostrum – Une Méditerranée autrement » a rendu public le palmarès de la quatrième édition du Prix Mare Nostrum. Ce prix, qui récompense « l’excellence littéraire et intellectuelle autour de la Méditerranée », a distingué cette année quatre œuvres. Les lauréats recevront chacun une dotation de 2 000 €.

Dans la catégorie Roman Méditerranéen, Yara El-Ghadban, une anthropologue et romancière palestino-canadienne, remporte le prix pour La danse des flamants roses (Mémoire d’encrier). Ce roman dystopique imagine une Palestine post-apocalyptique où la Mer Morte s’est transformée en désert de sel. À travers une prose lyrique, l’auteure explore les thèmes de résilience humaine et de reconstruction identitaire.

Le Premier Roman Méditerranéen est attribué à Rémi Baille pour Les enfants de la crique (Le Bruit du monde). Ce Toulonnais, diplômé de Sciences Po, peint une communauté méditerranéenne soudée par des traditions et légendes, bouleversée par un incendie destructeur. Le récit explore les blessures intimes et les liens profonds entre les habitants et leur terre.

Dans la catégorie Essai – Histoire et Géopolitique, Audrey Millet est récompensée pour L’odyssée d’Abdoul. Enquête sur le crime organisé (Les Pérégrines). Historienne et chercheuse, elle dévoile les conditions inhumaines des migrants exploités, notamment dans le secteur textile en Italie, et appelle à une lutte urgente contre ces nouvelles formes d’esclavage.

Enfin, Olivier Hanne reçoit le prix Essai – Philosophie et Spiritualité pour Histoire du djihad : des origines de l’islam à Daesh (Tallandier). Cet historien islamologue éclaire avec rigueur les évolutions du djihad à travers les siècles, distinguant ses multiples interprétations historiques et contemporaines.