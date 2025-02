Article mis à jour le 11 février 2025 à 16:25

Les nappes phréatiques du Roussillon peinent à se recharger, selon le dernier bulletin hydrogéologique du 10 février 2025 publié par le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes de la plaine du Roussillon.

Douze piézomètres sont désormais sous le seuil de crise, contre dix le mois précédent. Malgré quelques remontées localisées, l’état général des ressources en eau demeure préoccupant.

Des précipitations insuffisantes pour inverser la tendance

Si décembre avait été légèrement excédentaire en termes de précipitations, la situation s’est rapidement dégradée en janvier et début février, avec un déficit pluviométrique estimé à -5 % au 1er février​. Ce manque d’eau se reflète directement sur l’état des nappes souterraines, dont certaines enregistrent des niveaux historiquement bas.

En particulier, l’Unité de Gestion (UG) Aspres-Réart reste dans une situation alarmante. En crise depuis début 2023, ses réserves en eau souterraine n’ont pas été significativement rechargées par les pluies d’octobre, témoignant d’un système gravement affaibli. À l’inverse, dans l’UG Agly-Salanque, les précipitations de fin octobre ont permis une amélioration relative, bien que les nappes restent sous le seuil critique.

Des disparités selon les secteurs du Roussillon

Le bulletin met en lumière des contrastes entre les différentes zones hydrogéologiques du département :

Aspres-Réart : toujours en crise, sans réelle amélioration, avec un Pliocène au plus bas.

Agly-Salanque : amélioration partielle, mais insuffisante pour sortir de la situation de crise.

Vallée du Tech : légère remontée de la nappe du Quaternaire après les pluies du 7-8 février.

Vallée de la Têt et Bordure Côtière Nord : toujours en alerte renforcée, plusieurs piézomètres sous le seuil critique.

Bordure Côtière Sud : maintenue en alerte, avec un niveau de nappe quaternaire déficitaire​.

Infographie © Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon

Une situation contrastée sur l’arc méditerranéen et en France

Le dernier bulletin hydrologique du BRGM publié le 15 janvier 2025 vient compléter cette analyse en apportant une vision plus large à l’échelle nationale. Selon ce document, la situation en Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur est bien plus préoccupante que dans le reste du pays​.

Alors que 61 % des nappes en France se situent au-dessus des normales saisonnières, notamment dans le Bassin parisien et le Massif armoricain, les niveaux restent anormalement bas dans le Roussillon. Ce constat s’étend également aux nappes du Languedoc, du sud-est du Massif central, de la Provence et de la Corse, qui peinent à se recharger en raison d’un déficit pluviométrique persistant depuis plusieurs mois.

Le BRGM note également que les précipitations tombées sous forme de neige dans les Alpes n’ont pas encore permis une infiltration suffisante pour recharger les nappes, notamment dans les vallées du sud-est du massif. Sur le littoral du Languedoc et de la Côte d’Azur, les nappes réactives affichent des niveaux en diminution ou stagnants.

À l’échelle nationale, l’évolution de la situation hydrique pour les mois à venir dépendra en grande partie des précipitations hivernales restantes. Un hiver trop sec pourrait entraîner une vidange rapide des nappes réactives et aggraver la situation dans les zones déjà en tension. En revanche, un régime de pluies excédentaires pourrait permettre une stabilisation, voire une amélioration modérée des niveaux​.

Des restrictions d’eau toujours en vigueur

Face à cette situation hydrologique critique, les mesures de restriction d’eau restent en place dans l’ensemble du département​ des Pyrénées-Orientales. Certaines zones bénéficient d’un assouplissement partiel, comme la Cerdagne et le Capcir.

Le préfet des Pyrénées-Orientales a récemment réaffirmé la nécessité de maintenir ces mesures au moins jusqu’au 31 mars 2025, en raison du risque persistant d’une aggravation de la sécheresse​.