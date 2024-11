Le 3 novembre 2024, Bastien Debono, chef sommelier à La Maison Bleue par Yoann Conte, a remporté le titre de Meilleur Sommelier de France lors de la finale du concours de l’Union de la Sommellerie Française (UDSF) qui s’est déroulée à Thuir. Selon le communiqué de ce jour, l’Institut Régional de Sommellerie Sud de France, au cœur des célèbres Caves Byrrh, a vu trois candidats – Clément Sommier, Quentin Vauléon et Bastien Debono – s’affronter pour ce titre prestigieux. Tous les deux ans, cet événement rassemble les talents de la sommellerie et met en lumière le savoir-faire français à travers une série d’épreuves exigeantes.

Les finalistes ont dû relever sept épreuves techniques, dont une dégustation comparative de vins bordelais et californiens, ainsi que des ateliers de service et d’œnotourisme. Ces épreuves avaient pour objectif de tester les connaissances pointues des candidats sur le vin, mais aussi leurs compétences en service et en accords mets-vins. « Je suis très heureux de représenter la sommellerie, je vais faire honneur à ce titre et à la responsabilité qui m’en incombe », a déclaré Bastien Debono à l’issue de la compétition.

L’événement s’est tenu à guichets fermés, avec des amateurs, professionnels et représentants institutionnels, venus applaudir l’excellence de la sommellerie française. En parallèle, Bastien Debono se voit confier le rôle de parrain des promotions de l’Institut Régional de Sommellerie Sud de France, établissement réputé pour ses installations modernes et son engagement en faveur de la formation et de la transmission des savoirs du vin.