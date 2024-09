À Perpignan, les ProxyGirl’s sollicitent vos votes pour remporter le budget participatif d’Occitanie

Depuis 2019, la Région Occitanie soumet au vote des habitants la répartition du budget participatif de 500 000 euros. Cette année est entièrement dédiée aux solutions pour la vie étudiante. Du 16 septembre au 16 octobre 2024, les votes sont ouverts pour choisir un lauréat par département. Parmi les 30 projets soumis au vote, trois le sont dans les Pyrénées-Orientales, dont ProxyGirl’s porté par Élodie et Virginie, en reconversion professionnelle après avoir intégré l’école 42 Perpignan. Photo © Daria Nepriakhina / Unsplash.

ProxyGirl’s vise à familiariser les jeunes femmes et étudiantes avec les métiers du numérique, en montrant que ces carrières sont accessibles à toutes.

« Nous répondons aux challenges rencontrés par celles qui doivent équilibrer études, vie professionnelle et responsabilités familiales, en cherchant avec elles des solutions pratiques telles que des aides financières et des services de garde d’enfants. Notre programme inclut également des rencontres avec des professionnelles expérimentées pour inspirer nos participantes et illustrer les possibilités de réussite dans ce secteur. En outre, ProxyGirl’s travaille avec des entreprises pour créer des opportunités de stages, d’alternances et d’emplois, facilitant ainsi l’insertion professionnelle des femmes dans le numérique. Notre objectif est de promouvoir l’accès et la réussite des femmes dans le secteur numérique, tout en offrant un soutien tangible pour surmonter les défis quotidiens. »