« Lors de la rentrée, nous avons constaté que nous n’étions que 18 filles sur un total de 160 étudiants. Nous avons décidé de lancer l’association ProxyGirl’s. Déjà pour aider les étudiantes de l’école, mais aussi pour promouvoir le numérique auprès des lycéennes, collégiennes ou toutes celles qui entament une démarche de reconversion professionnelle. »

Avant de « jouer des codes » sur les ordinateurs de l’école 42 de Perpignan, Élodie et Virginie étaient chef d’escale à l’aéroport et technicienne en maintenance d’ordinateurs. Aujourd’hui, elles aimeraient ouvrir la voie à toutes celles qui hésitent à franchir les portes des écoles du numérique. « Il faut comprendre que certaines filles hésitent car c’est un milieu très masculin. La preuve sur le campus de Perpignan, nous ne sommes que 13%. »

Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de fait. D’abord l’orientation qui reste particulièrement genrée. Selon une étude de l’Ipsos de 2021 réalisée pour l’Epitech, les lycéennes – comme leurs parents – sont presque deux fois moins nombreuses que les garçons à penser avoir le niveau pour suivre une école d’informatique. La même étude montre que 38% des filles sont attirées par les métiers du numérique ; contre 62% chez les garçons.

Les sondeurs ont questionné les filles pour connaître les raisons pour lesquelles elles ne s’orientent pas vers la tech. Le métier est souvent jugé trop technique (49% des filles contre 35% des garçons), solitaire (26% contre 22%), ennuyeux (26% contre 11%) ou encore monotone (16% contre 14%). Elles sont en revanche moins nombreuses que les garçons à le considérer moderne (43% contre 51%), utile socialement (20% contre 35%) ou encore sûr (14% contre 22%). La conséquence est nette, seules 37% des filles envisagent de s’orienter vers une école d’informatique ou d’ingénieur, contre 66% des garçons.

« Nous avons commencé par organiser au sein de 42 Perpignan des ateliers dédiés aux étudiantes. » Comment créer son auto-entreprise, quel statut choisir quand on se lance en freelance, autant de meet’up en partenariat avec la Chambre de commerce et de l’industrie ou l’Urssaf des Pyrénées-Orientales.

« Nous allons aussi être présentes sur les salons étudiants et nous sommes déjà en contact avec les établissements privés des Pyrénées-Orientales. Pour l’éducation nationale, nous manquons de contacts pour le moment. L’idéal serait de présenter les métiers et les parcours auprès des classes sur un atelier d’une heure. Et ensuite pour celles qui seraient intéressées, nous pourrions leur faire découvrir le code lors de séance d’une demi-journée sur le campus. »