Carole Delga dénonce un désengagement « inédit » de l’État

C’est lors de l’Assemblée générale de ce 11 juillet 2024 que la présidente socialiste de la Région Occitanie a dévoilé un désengagement financier inédit de l’État, contraignant la collectivité à revoir son budget.

Les budgets des régions télescopés par les campagnes électorales successives

Faute de réunions de travail avec le Premier ministre, Carole Delga indique avoir reçu les désengagements des différents ministères sans aucun moyen de négocier les arbitrages avec le Premier ministre, pour cause d’élections européennes et législatives.

« Au mois de mai, nous avons reçu un simple courrier du Ministère de l’éducation nous indiquant qu’ils baissaient l’enveloppe prévue pour l’apprentissage de 36%. » Alors même que ces budgets avaient été annoncés, cette mesure aboutit à une minoration de recettes à hauteur de 3,4 M€ pour l’Occitanie. Carole Delga dénonce la « méthode brutale » autant que le principe, alors que ces crédits contribuent aux financements de certains centres de formations des apprentis.

Pour Carole Delga, l’ensemble de ces désengagements représentent 200 millions d’euros pour la Région. Une somme qui pourrait mettre la région dans une zone de tension budgétaire. La présidente de Région a donc décidé de ne plus pallier les carences de l’État.

Quid de la position de Carole Delga après les législatives ?

Pour rappel, lors des législatives de 2022, la socialiste avait choisi d’aller à l’encontre de la ligne nationale de son parti en refusant l’alliance de le cadre de la Nupes*. En 2024, Carole Delga précise que le Nouveau Front Populaire est loin d’être l’épisode deux de la Nupes. « Ces élections ont montré un rééquilibrage vers le Parti socialiste. De plus, entre le programme du nouveau Front Populaire et celui des Insoumis et de la Nupes, il y a de grandes différences. »

Quant au choix d’un Premier ministre pour succéder à Gabriel Attal, Carole Delga plaide pour la nomination d’Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. « Il nous faut faire partie de la solution, et arrêter de désespérer le peuple. Sinon, c’est la porte ouverte à l’extrême droite ! »

*Nupes : Nouvelle Union Populaire, Sociale et Écologiste.