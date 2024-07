Déraillement d’un TER à Eus : La circulation ferroviaire interrompue

Une coulée de boue massive survenue ce 24 juillet au matin a provoqué le déraillement d’un TER près de la commune d’Eus. L’accident a eu lieu sur la ligne ferroviaire reliant Villefranche-Vernet-les-Bains à Perpignan. Les autorités enquêtent actuellement « pour déterminer la cause de cet événement naturel inattendu ».

Les services d’urgence, comprenant la Gendarmerie nationale, le Service départemental d’incendie et de secours, et des équipes spécialisées de la SNCF, ont rapidement été déployés sur le site de l’accident. Le sous-préfet ainsi que les maires des communes d’Eus et de Prades sont présents sur place pour coordonner les opérations de secours.

Cinq blessés légers transportés à la clinique de Prades

Neuf personnes étaient à bord du train, dont deux employés de la SNCF. Cinq blessés légers ont été transportés à la clinique de Prades pour y recevoir des soins. Les quatre autres personnes sont sorties indemnes de l’incident. Le trafic ferroviaire sur cette ligne est actuellement interrompu dans les deux sens. Selon nos informations, des travaux de réparation seront nécessaires afin de rétablir la circulation. Les voyageurs sont invités à reporter leurs trajets ou à opter pour des alternatives de transport.

Carole Delga, présidente de la région Occitanie réagit