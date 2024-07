Législatives 2024 : Anaïs Sabatini confortablement réélue dès le 1er tour

Comme Marine Le Pen, elle est l’une des 38 députées du Rassemblement National réélues dès le premier tour de ces élections législatives anticipées. Depuis l’élection de Louis Aliot aux législatives de 2017, cette terre qui s’étale du nord des Pyrénées-Orientales à la côte sableuse semble de plus en plus ancrée à l’extrême droite.

En 2022, elle avait dû franchir l’étape du second tour, en 2024, Anaïs Sabatini est confortablement réélue dès le soir du premier. Lors des législatives de 2022, cette ancienne militante de l’UMP avait convaincu 18 000 électeurs, 37,62 %. Lors du second tour, en duel face à Frédérique Lis (En Marche) elle l’avait emporté largement avec 61% des suffrages (26 700 voix).

Au soir du 30 juin 2024, aidée par un bilan d’élue d’opposition, une forte dynamique nationale RN, et une participation record, elle obtient près de 55% des voix, se qualifiant dès le premier tour. Plus de 38 000 électeurs ont fait le choix de reconduire cette avocate de formation pour les représenter dans une Assemblée nationale aux couleurs de l’extrême droite.

Du côté de ses votes, la députée RN s’est opposée aux lois sur le plein-emploi, le financement des entreprises et l’attractivité de la France, la loi de finances 2023, les budgets 2022 ou encore la souveraineté alimentaire. Néanmoins, elle a voté « pour » la loi sur l’immigration et l’inscription dans la constitution de l’avortement et de l’industrie verte.