Nasdas, l’influenceur numéro 1 de Snapchat est de retour sur les réseaux

Après une absence de plusieurs mois, ce 16 octobre 2024, l’influenceur numéro 1 de Snapchat a publié sa première vidéo. Contacté par téléphone le 11 octobre, Nasdas nous confirme son retour, mais aussi l’ouverture prochaine d’une franchise de barber shop à Perpignan. En partenariat avec le rappeur Ninho, ce dernier était à Perpignan pour tourner une vidéo. Photo © Copie écran Snapchat.

« C’est tellement bizarre de marcher avec son téléphone à la main ». Torse nu, et en mode explorateur au milieu de nulle part, c’est par ces mots que l’influenceur rompt l’abstinence médiatique à laquelle il s’était tenu depuis le mois de juin dernier. Dans une vidéo qui semble avoir été réalisée dans les Pyrénées-Orientales, l’ambassadeur du quartier Saint-Jacques s’affiche sans artifice et loin des foules qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux.

Team Nasdas en mode camping-car, pêche et marshmallow

Quel est le message que souhaite véhiculer Nasdas ? La naissance de son fils aurait-elle transformé l’influenceur ? Au-delà des images, Nasdas confie avoir fait le vide autour de lui. En effet, l’influenceur semble déçu par la vraie nature de ceux qui l’entouraient, attirés par le buzz et l’argent facile. « Quand je me suis reconnecté, j’avais perdu 95% de mes amis Snapchat. J’ai tellement de choses à vous raconter. Il s’est passé tellement de choses cet été. »

Nasdas justifie son éloignement des réseaux sociaux par une « saturation » et des problèmes de santé. « Je perdais tous mes cheveux à cause du stress, des nerfs. Tellement de gens qui m’entouraient et qui n’étaient pas sincères. C’est leur vrai visage, ils ont été démasqués. Vous allez tout voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais j’étais obligé d’arrêter Snapchat. »

Si les premières images affichent un jeune homme serein qui surveille son feu de camp, les storys suivantes dévoilent la team Nasdas venue le rejoindre dans la forêt. Au programme, feu de camp, marshmallow et échanges sur la vie… Mais une visite impromptue agite la team. Et rapidement, ils sont une dizaine entassés dans le camping-car, filmant l’extérieur par la fenêtre. Dans la nuit éclairée par les spots du véhicules, on voit un animal, un loup ou un chien sauvage, venu se restaurer des aliments qui rôtissaient sur les braises.

Depuis cette première apparition sur Snap, Nasdas semble avoir réintégrer son domicile à Perpignan, et promet de tout dévoiler. Et notamment sur les dernières frasques de Samos. Pour rappel, ces dernières semaines, le compagnon des débuts de Nasdas s’affiche sur les réseaux sociaux désargenté et abandonné par tous.