Nasdas va-t-il quitter Snapchat à la fin du mois de juin 2024 ?

Article mis à jour le 21 mai 2024 à 17:18

Le snapchateur devenu millionnaire grâce à l’application de micro-blogging a annoncé ce 20 mai son départ à la fin du mois de juin. Récemment devenu papa, l’influenceur qui mettait en scène son quotidien dans le quartier Saint-Jacques déclare avoir « peur de ne pas voir son fils grandir». Une annonce qui a fait l’effet d’une bombe chez les followers de Nasdas .

Nasdas devenu papa depuis le début du mois de mai 2024

Sur le réseau social qui a fait son succès, Nasdas a pris la parole. « Je ne veux prendre personne en traître. Fin juin j’arrête Snapchat. Cette décision, ça fait déjà deux mois qu’elle me trotte [dans la tête], ça fait deux mois que j’y pense. Ça fait cinq ans que je suis sur Snapchat. Cinq années de folie, où j’ai rencontré des personnes incroyables. Où on a pu divertir des millions de personnes avec des stats incroyables. Mais aujourd’hui, j’ai ma femme, j’ai mon fils. Il est sur Terre depuis 20 jours, et j’ai peur de ne pas le voir grandir. Peut-être que ça va être un adieu ou tout simplement un au revoir. » Le snapchateur conclut avec un « la Chienneté n’est jamais finie. »

Nasdas avait déjà fait une pause pour cause de burn-out

Depuis son explosion sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Snapchat, Nasdas a cessé de publier plusieurs fois, mettant son audience en quête de réponses. Mais cette fois, l’annonce semble plus sérieuse. Et les adeptes de la Chienneté ne s’y sont pas trompés. Depuis cette publication, Nasdas dit recevoir des centaines de messages, il en publie certains qui affichent de la tristesse face à ce départ qui pourrait être définitif. Même si lui-même ne sait pas avec certitude s’il arrête définitivement ou pas. « Peut-être que je vais revenir, dans six mois, huit mois, trois mois, dans deux ans. Je sais pas. Je suis encore là jusqu’à fin juin. » Dans les stories suivantes, celui qui a fait crasher l’application en publiant les données de sa carte bancaire, confirme que le 16 juin, l’opération sera renouvelée. « Et bien sûr, ma carte bancaire sera toujours mise dans ma story le 16 juin ».

Au fil des années, un changement sur le compte de Nasdas

Un temps tenté par la politique et notamment celle de Perpignan, Nasdas est finalement revenu à ce qui avait fait son succès, la distribution d’argent et de cadeaux aux habitants du quartier Saint-Jacques. Mais au fil des mois, le compte Snapchat s’était transformé en une sorte de feuilleton à l’ancienne. Désormais, de story en story, les followers découvrent les péripéties et les histoires de cœur d’une team Nasdas élargie.