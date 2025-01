Vendredi 7 mars 2025, la librairie Torcatis de Perpignan vous propose une rencontre avec Salomé Saqué, journaliste chez « Blast » et essayiste. L’occasion pour l’autrice de présenter son dernier ouvrage « Résister », paru aux éditions Payot. Après un temps d’échange autour du livre, une séance dédicace viendra clôturer la soirée. Si le lieu reste encore à confirmer, le rendez-vous est fixé à 18h.

« Si en deux ans, le nombre de bulletins pour l’extrême droite a explosé, la victoire la plus écrasante ne se déroule pas dans les urnes, mais dans les esprits », entame Salomé Saqué, qui s’appuie sur des éléments historiques, sociaux et géopolitiques pour mettre en évidence les dérives de l’extrême droite et ses dangers. À travers ce manifeste, la journaliste nous interroge collectivement sur « la menace que l’extrême droite fait peser sur la démocratie. » Ce livre documente l’histoire, le programme et l’action du parti, « qui en dépit de ses affirmations, n’est pas un courant politique comme les autres », affirme Salomé Saqué.

Rencontre avec la journaliste Salomé Saqué à Perpignan

« La séance dédicace sera précédée d’un débat et d’une rencontre avec Salomé Saqué », nous apprend Élisa Iglesias, libraire et modératrice. « Ce manifeste, elle l’écrit en réaction à ce qu’on dit souvent : les gens ne résistent plus. » Un essai rédigé dans l’urgence, après les élections législatives en juin dernier, suite au score historique du Rassemblement National. Et Salomé Saqué n’a pas choisi Perpignan par hasard, « elle a envie de se rendre dans des villes où la politique municipale est passée à l’extrême droite », nous affirme la libraire. « Au-delà de sa posture de journaliste, Salomé Saqué a surtout une posture citoyenne. »

« L’ouvrage, paru en octobre 2024, s’est beaucoup vendu à la librairie », nous confirme Élisa Iglesias, qui réfléchit à un lieu plus grand que la librairie Torcatis, pour accueillir les lecteurs, le 7 mars prochain. « C‘est un ouvrage très accessible par son contenu, qui est quand même assez simple, sans être simpliste, et en plus, il est à un tout petit prix. » Comptez cinq euros pour vous procurer le manifeste. Lors de la rencontre, la journaliste évoquera également son enquête ‘Sois jeune et tais-toi’, publiée aux éditions Payot et Rivages, en 2022.

En mars, la librairie Torcatis met à l’honneur le travail d’investigation de nombreux journalistes

La librairie Torcatis reçoit régulièrement des auteurs et journalistes autour de leur ouvrage. En mars, une rencontre sera organisée avec les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet, auteurs de plusieurs livres sur les arcanes du pouvoir. Le dernier en date, ‘Les juges et l’assassin’, aux éditions Flammarion, révèle la façon dont l’exécutif a géré la crise du Covid-19.