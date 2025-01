Après le thème de la peur en 2023 et celui du corps en 2024, la 9e édition des Nuits de la lecture sera consacrée aux patrimoines. Durant quatre soirées (et en journée pour les scolaires), du 23 au 26 janvier 2025, le public est invité à se réunir lors d’événements en présentiel et en numérique.

La rédaction de Made in Perpignan propose une sélection d’événements. Le programme complet est à découvrir sur le site officiel des Nuits de la lecture. Photo © Tengyart – Unsplash.

Les événements dans les bibliothèques et médiathèques de Perpignan

Lors des Nuits de la lecture, les bibliothèques et médiathèques, des lieux où le silence est de mise, musique, lectures à voix haute, danse et chant résonneront dans ces lieux habituellement calmes.

L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert sera présentée à la bibliothèque universitaire LSH le 23 janvier. La présentation sera suivie d’une visite de l’atelier de reliure où sont installées plusieurs machines datant du XIXe siècle.

Le 24 janvier, une balade immersive de la Massane sera proposée avec Diane Sorel, conservatrice, pour guide. Le rendez-vous est donné à la bibliothèque Jean d’Ormesson.

Ce même jour, vous pourrez participer à la préparation de la soupe de légumes de Dame Noguès, à la bibliothèque Barande. Des lectures accompagneront l’événement. La gastronomie française, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, sera également mise à l’honneur ce jour-ci à la bibliothèque Bernard Nicolau lors d’une fresque collaborative.

Journée décidément hargée que celle du 24 janvier : Les casuelles del Riberal proposeront un atelier d’initiation à la bibliothèque Bernard Nicolau.

Des animations dans les bibliothèques et médiathèques de Perpignan s’adressent plus spécifiquement aux adultes. Le 24 janvier, la bibliothèque Barande reçoit Hélène Legrais pour une lecture d’extraits et un échange autour de l’entreprise Bella. Le même jour, la conteuse Hélène Bardot investira la bibliothèque Jean d’Ormesson pour des lectures de son ouvrage Murmures de ramures. Le 25 janvier, deux comédiennes et une violoncelliste, Catherine Abelanet, Adeline Hochet et Marie Grollier, attendront le public à la médiathèque centrale pour une lecture musicale. Les participants pourront également assister à une réinterprétation du conte Le Petit Chaperon rouge par la compagnie Jardin Partagé ainsi qu’à des lectures partagées dans l’espace littérature de la médiathèque.

Les danseurs du ballet de la Joventut invitent le public à découvrir les danses traditionnelles au son de cobla le 25 janvier à la médiathèque centrale de Perpignan. Une animation familiale où les enfants sont les bienvenus.

Les établissements scolaires qui participent aux Nuits de la lecture

Du 23 au 26 janvier, les curieux pourront venir observer les plans originaux de la construction du lycée Arago. Le 24 janvier, les élèves auront l’opportunité de lire à voix haute des textes patrimoniaux dans une ambiance feutrée, avec les rideaux tirés et les bougies allumées. La veille, l’auteur Yves Escape viendra à la rencontre des élèves pour une séance sur le patrimoine.

Le 23 et 24 janvier, les élèves du collège Marcel Pagnol pourront venir écouter Mme Vannier sur l’heure du déjeuner pour des lectures contées.

Ces mêmes jours, au collège Saint-Exupéry, les élèves sont conviés à un temps de lecture, dans le noir et dans une atmosphère cocooning au CDI.

Et dans les autres communes du département des Pyrénées-Orientales ?

À Argelès-sur-Mer, trois événements sont prévus pour cette 9e édition des Nuits de la lecture : la présentation du guide nature de la commune le 25 janvier à la médiathèque Jean Ferrat, des jeux sur le patrimoine littéraire et les auteurs classiques ainsi qu’une lecture d’œuvres autour du thème du patrimoine au collège de la Côte Vermeille le 23 et 24 janvier.

À Bages, les 5-10 ans pourront profiter de lectures le 25 janvier à la médiathèque Joan Pau Giné. Ils sont invités à venir en pyjama et avec leur lampe-torche.

La médiathèque de Saint-Cyprien accueillera Clarisse Requena pour une conférence sur les patrimoines de France le 23 janvier.

Un atelier de création de marque-pages se tiendra à la médiathèque de l’Etang de Saint-Hippolyte le 24 janvier.

Des animations sont également planifiées à Saint Jean Pla de Corts, Arles-sur-Tech, Terrats, Saint-Nazaire, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Torreilles, Sainte-Marie-la-Mer, Toulouges, Pollestres et Cabestany. Retrouvez tout le détail du programme sur la carte interactive du site des Nuits de la Lecture.

Les patrimoines à l’honneur pour cette 9e édition

Le thème des « patrimoines » renvoie à la littérature de l’intime, à ce qui a été transmis par les aïeux et ce qui se perpétue ou non à travers les générations : un corps, des biens, une culture, des traumatismes parfois. Le patrimoine fait référence à l’histoire d’une famille, qu’elle soit réelle ou construite, sans cesse actualisée.

Mais le patrimoine est également collectif. Il résulte d’un héritage commun, à celui d’un territoire ou d’une nation, et parfois même de l’humanité. La littérature permet de le rendre vivant. Elle nourrit le patrimoine culturel matériel grâce aux bibliothèques et immatériel en façonnant nos représentations, nos savoir-faire et nos connaissances.

Enfin, le patrimoine en tant que lieu ou bâtiment possède un intérêt archéologique, artistique, culturel, scientifique, intellectuel, religieux ou naturel. Ces lieux forment un terrain de jeu aussi bien pour les auteurs et autrices que pour les lecteurs et lectrices. Plusieurs rencontres organisées dans le cadre de ces 9e Nuits de la lecture se dérouleront dans ces sources d’inspiration que sont les sites patrimoniaux.