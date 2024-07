10 ans du Mémorial de Rivesaltes : Votre chance de créer une exposition unique

À l’occasion des dix ans du Mémorial de Rivesaltes, fêtés en 2025, son équipe culturelle propose une participation citoyenne inédite. Par la création d’une exposition, l’objectif est de porter un regard neuf sur les collections du Mémorial. Vite, à vos candidatures …

Il y a presque 10 ans, le Mémorial ouvrait ses portes. Chaque année, ce lieu attire plus de 50 000 visiteurs. Pour marquer cet anniversaire, une exposition participative intitulée « Objets de Mémoires » sera lancée en mars 2025. Les habitants du territoire sont invités à contribuer à cette exposition inédite.

Cette initiative repose sur la collecte d’objets donnés par des familles et des associations mémorielles, ainsi que sur des œuvres acquises ou léguées au Mémorial depuis sa création. L’objectif est de revisiter les collections du Mémorial et d’unifier les différentes mémoires autour d’une exposition citoyenne.

Un groupe de dix citoyens volontaires sera constitué via un appel à candidatures pour concevoir, produire et animer cette exposition, avec l’aide des équipes du Mémorial et de divers professionnels. Les participants devront avoir plus de 18 ans, ne jamais avoir visité le Mémorial (hors visites scolaires), et être prêts à s’engager de septembre 2024 à mars 2025.

Ce projet est une opportunité pour les participants de découvrir le processus de création d’une exposition et de contribuer à la préservation et à la transmission des mémoires. Les candidatures sont à retourner avant le jeudi 18 juillet 18h.