Mobilisation des agriculteurs à Perpignan : un cortège funèbre prévu le 26 novembre

Le 21 novembre 2024, dans un communiqué signé par Jean Henric et Bruno Vila, présidents respectivement des Jeunes Agriculteurs (JA 66) et de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA 66), un appel à mobilisation générale a été lancé pour le mardi 26 novembre. Cet événement, prévu à Perpignan, réunira les agriculteurs des Pyrénées-Orientales pour défendre la profession face à des défis majeurs.

Un cortège symbolique, sous forme de funérailles agricoles, partira de la Maison de l’Agriculture à 9h pour se diriger vers la Préfecture des Pyrénées-Orientales. Les élus locaux sont invités à rejoindre cette marche de protestation en soutien au secteur agricole.

Agriculture en danger : des demandes pour un avenir durable

Les revendications des organisateurs s’articulent autour de plusieurs axes prioritaires : une visibilité concernant la sécheresse, une meilleure gestion de l’eau, le devenir de la viticulture (le maintien du patrimoine et l’ouverture des marchés).

Les syndicats dénoncent également les menaces que représentent certains accords commerciaux internationaux, notamment Mercosur, et les distorsions de concurrence liées à des normes européennes jugées trop strictes. « N’importons pas l’agriculture que nous ne voulons pas », déclarent les présidents dans ce communiqué.

Le mouvement réclame des mesures concrètes et urgentes, notamment pour garantir la souveraineté alimentaire et un revenu équitable pour les agriculteurs. L’objectif est de promouvoir une agriculture durable, axée sur une alimentation saine et locale, tout en assurant une juste rémunération au sein des filières.

Le communiqué conclut par un avertissement : tant que les réponses ne seront pas adaptées aux enjeux soulevés, la mobilisation se poursuivra.