Après la condamnation par le tribunal administratif en novembre 2024, le changement de nom de l’Esplanade Pierre Sergent est à l’ordre du jour du conseil municipal du 4 avril prochain. La dénomination polémique devrait être remplacée par : « Esplanade en hommage aux victimes du FLN ». Une volonté pour le maire de Perpignan de poursuivre le dialogue avec la communauté pied-noire de Perpignan tout en faisant mine de se plier à la décision du tribunal administratif .

Louis Aliot et le filon sans fin du « nostalgérisme »

Particulièrement apprécié par la communauté pied-noire de Perpignan, Louis Aliot ne pouvait simplement pas trouver un nom consensuel. Non, il lui fallait continuer à flatter cet électorat acquis à sa cause. Loin d’une volonté d’apaiser, le vice-président du RN a donc choisi de mettre de l’huile sur le feu. Et il a décidé de rendre hommage aux nombreuses victimes de l’organisation terroriste algérienne du FLN*.

La conseillère départementale Annabelle Brunet est la première à s’insurger de cette décision qui sera débattue en conseil municipal. « Aliot persiste dans sa volonté de surenchère polémique. (…) Louis Aliot et sa majorité municipale veulent entretenir sans cesse la guerre des mémoires. »

Par ailleurs, cette nouvelle dénomination n’est pas sans rappeler l’exposition permanente d’une quarantaine de photos montrant les exactions du FLN. Exposition que Louis Aliot ne manque pas de rappeler tous les 19 mars, anniversaire contesté de la fin de la guerre d’Algérie.

*FLN, Front de libération nationale.