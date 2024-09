Mothership : un film sur la maternité à bord du bateau de SOS Méditerranée

Ce vendredi 6 septembre à 20h, le cinéma Castillet projettera le documentaire Mothership en présence de sa réalisatrice Muriel Cravatte. Celle-ci est restée deux mois à bord de l’Ocean Vinking, le bateau de sauvetage de SOS Méditerranée. Elle y a filmé le quotidien des marin-sauveteurs et le destin des nombreuses femmes rescapées. Photo © Laurin Schmid-SOS Mediterranee, janvier 2018.

C’est suite à sa rencontre avec Constance et son bébé Christ, tous deux rescapés par l’Aquarius en 2017, que Muriel Cravatte se lance en 2022 dans cette entreprise. Pendant deux mois, elle a documenté les sauvetages opérés par SOS Méditerranée en Méditerranée centrale au large de la Libye. En droite ligne avec le droit maritime international, l’ONG protège aussi ces personnes de justesse échappées de la noyade avant qu’un port sûr ne veille bien les accueillir.

À bord de l’Ocean Viking, la réalisatrice a recueilli le témoignage de femmes et d’enfants. Le Women’s Shelter, « comme refuge dans le refuge », leur sert d’espace d’écoute et de soin. Ici, Marina, sage-femme, y accueille, écoute et soigne les femmes enceintes. Muriel Cravatte, elle, donne une voix à ces personnes qu’on entend peu. Son film montre mais ne commente pas. Les images et paroles des rescapés suffisent à comprendre l’ampleur du drame en cours en Méditerranée. Elles rendent en tout cas le visionnage de ce documentaire impératif.

À Perpignan, la réalisatrice sera accompagnée ce vendredi de bénévoles de l’antenne de Perpignan ainsi que de membres de l’équipage et du siège national de SOS Méditerranée. Des échanges suivront la séance qui promet d’être forte en émotions.