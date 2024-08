À Perpignan, les bénévoles de SOS Méditerranée témoignent pour sauver des vies

Article mis à jour le 12 août 2024 à 09:54

L’antenne SOS Méditerranée de Perpignan ne compte pas moins de 25 bénévoles actifs. Depuis 2018, ces volontaires veillent à sensibiliser le grand public sur les drames en cours en Méditerranée centrale. Interventions en milieu scolaire, concerts, expositions ou projections sont autant d’occasions de mettre en lumière le parcours bouleversant de personnes fuyant l’enfer libyen.

Les traversées de la Méditerranée centrale ne faiblissent pas

L’année 2024 marque le neuvième anniversaire de SOS Méditerranée. Cette ONG européenne fondée par Sophie Beau et Klaus Vogel opère en Méditerranée centrale. Ses trois missions – sauver, protéger, témoigner – répondent à une urgence humanitaire : la noyade de milliers de personnes en mer. Si la « crise migratoire » qui a secoué l’Europe après 2015 semble loin, les traversées de la Méditerranée centrale ne faiblissent pas. Au silence des médias se heurtent des chiffres effroyables : selon l’OIM, plus de 3 100 personnes sont mortes dans cette mer-cimetière en 2023.

L’Ocean Viking, le bateau qui opère en Méditerranée centrale, a secouru depuis janvier 2024 plus de 1 500 personnes. Ce décompte élève à plus de 40 000 le nombre total de rescapés, en plus de 400 opérations depuis 2016 (qui ont commencé à bord de l’Aquarius). Ce bateau – dont le coût s’élève à 24 000 euros par jour – ne pourrait pas mettre en œuvre les sauvetages sans les dons des collectivités territoriales, mais surtout des citoyens (plus de 90%). Les actions locales, comme celles que mène l’antenne de Perpignan, sont en ce sens essentielles.

Des actions locales qui ont du sens

Les bénévoles de Perpignan sont en effet des relais essentiels entre les équipes de sauvetage en mer et le reste de la population. Ils sont 750 en France répartis sur 21 antennes. Ophélie, co-référente de l’antenne, raconte qu’elle a intégré l’ONG suite à une intervention de l’association au sein du festival 20/20. Elle avait alors envoyé un message au groupe et avait été très bien accueillie lors de sa première réunion. Son engagement semble lui avoir beaucoup apporté puisque, au-delà d’avoir le sentiment de faire quelque chose d’utile, elle a pu se former, mieux comprendre le fonctionnement d’une ONG, pour enfin devenir co-référente de l’antenne.

« La cause m’a tout de suite convaincue. Immédiatement, je me suis sentie investie par le fait qu’on ne laisse pas mourir des personnes en mer. Pour moi, c’était indiscutable. Le droit maritime doit être à tout prix protégé. Ça m’a paru évident. » (Ophélie, co-référente de l’antenne de Perpignan)

Les nouveaux bénévoles sont accueillis à bras ouverts au sein de l’antenne de Perpignan. Toute compétence est bonne à prendre, assure Ophélie : « ma sœur est dans le management donc elle est vraiment organisée. » Cela a beaucoup apporté à l’antenne qui s’est notamment subdivisée en « pôles. » Le pôle « sensibilisation scolaire » a par exemple touché 1 105 collégiens et lycéens en 2023-2024. Confiance et travail d’équipe sont les maîtres mots du groupe, et toute initiative est la bienvenue. Les réunions mensuelles permettent la coordination de l’équipe, avant un moment de convivialité partagé.

Une antenne dynamique à Perpignan

Cette année, les bénévoles ont notamment animé des activités au sein de la CCAS de Saint-Cyprien. Un concert a par exemple permis de sensibiliser les vacanciers sous la forme d’un événement festif. Ce 31 août 2024, l’antenne sera à Argelès-sur-Mer où les volontaires animeront un stand, une exposition et des activités pour enfants. Ils feront même partie de la parade de barques traditionnelles organisée par l’association GranyotaRem, où une embarcation sera aux couleurs de l’ONG. D’autres événements sont prévus ce mois de septembre à l’occasion de Visa pour l’Image notamment.

Les équipes de bénévoles agissent en France, en Suisse, en Allemagne et en Italie. SOS Méditerranée est en effet une association européenne à plusieurs titres : non seulement par la présence de ses volontaires sur le continent, mais aussi par la gravité du contexte dans lequel s’inscrit l’action de l’ONG qui répond à l’inertie de l’Union européenne. En clair, il s’agit bien de parler d’enjeux internationaux dans la mesure où, au-delà d’être motivés par le devoir viscéral de porter secours, les sauvetages sont des nécessités légales. En effet, sans eux, ni le droit européen et ni le droit international ne seraient respectés.

Face à la montée généralisée de l’extrême-droite, un tel engagement semble plus important que jamais. Une chose est certaine en tout cas : rien n’arrêtera Ophélie et les autres bénévoles de Perpignan de témoigner sur les drames en cours en Méditerranée.