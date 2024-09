« Partir à Perpignan » : le hit de Philippe Katerine revisité aux Rencontres du Papotin

Le samedi 7 septembre 2024 sur France 2, Philippe Katerine était convié aux « Rencontres du Papotin ».

Un samedi par mois, après le journal du 20h, ces journalistes non professionnels porteurs d’un trouble du spectre autistique questionnent un invité. Après Benoît Magimel, Ginette Kolinka ou Camille Cottin, c’est Philippe Katerine qui s’est prêté au jeu des questions parfois drôles, souvent tendres et toujours inattendues. L’émission est disponible en replay sur la plateforme France Télévision jusqu’au 12 juillet 2026. Photo © France•TV Pro.

Pour l’occasion, le groupe Méribel a librement adapté la chanson phare de Philippe Katerine

Ils ont choisi d’interpréter une nouvelle version du tube « Louxor j’adore » : « Partir à Perpignan, pour quelques jours. Partir à Méribel pour quelques jours. Il y a la montagne, il y a la mer. » Une rengaine reprise plusieurs fois avant d’enchaîner avec un « j’adooooore ».

Quelques jours auparavant, l’auteur-interprète avait déjà mis la ville de Perpignan à l’honneur. Le 29 août, lors d’un billet sur France Inter, Philippe Katerine illustrait par l’exemple sa chanson « Nu ». Il racontait alors une anecdote vécue à Perpignan. « Un soir à Perpignan, au restaurant, je suis allé aux toilettes, besoin naturel. Quand je suis ressorti, la salle entière m’a applaudi. Incroyable, alors que j’avais juste fait pipi. Si j’avais fait caca, j’aurais droit à quoi, à un triomphe, une standing ovation, une ola. » Puis l’artiste est revenu sur les réactions du public à sa prestation remarquée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Les « Rencontres du Papotin »

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (de 40 à 50 jeunes) est composée de journalistes non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique. Dans chaque émission modérée par Julien Bancilhon, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Lors de cette rencontre, les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! »