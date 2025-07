Revue de presse du 6 juillet, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 6 juillet 2025 à 09:02

Au programme de la revue de presse du 6 juillet : Corrida de Céret, surpopulation carcérale, festival Pablo Casals, canicule marine, mais aussi la guerre contre les piscines privées lancée par certains maires.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 29 juin.

Moins de corridas en France, plus de taureaux épargnés : la fin d’un modèle ?

La Cour des comptes d’Occitanie, qui s’est penchée sur les soutiens municipaux dont bénéficient les spectacles tauromachiques, révèle leur déséquilibre financier chronique. L’organisation de «spectacles de tauromachie» s’avère «structurellement déficitaire», et ces «déficits récurrents» posent «la question de leur devenir».

À lire le rapport rendu public mercredi 2 juillet par la chambre régionale des comptes (CRC) d’Occitanie, on peut s’interroger : la corrida est-elle en train d’agoniser ? La CRC a enquêté sur les soutiens publics apportés à la corrida entre 2019 et 2023 dans six villes taurines de la région : Vic-Fezensac (Gers), Céret (Pyrénées-Orientales), Béziers, ainsi que Nîmes, Bellegarde et Saint-Gilles (Gard).

Aides publiques : en Occitanie, les recettes de la corrida dans le rougeSelon la chambre régionale des comptes, l’organisation de «spectacles de tauromachie» s’avère «structurellement déficitaire», et ces «déficits récurrents» posent «la question de leur devenir» — Libération (@liberation.fr) 2025-07-04T03:41:56.810Z

Pénurie d’eau : le maire d’Elne fait des émules

Le Figaro immobilier / Rennes réduit la taille des piscines pour économiser de l’eau

Terminé les grands bassins. La métropole de Rennes décide d’encadrer la construction de piscines individuelles en limitant leur volume à 25 mètres cubes maximum, soit 3 mètres x 6 mètres environ (pour une profondeur moyenne de 1,4 mètre). Et elle rend également obligatoire l’installation d’un système de couverture, pour éviter l’évaporation de l’eau et limiter les remplissages répétés des bassins. (…)

Un maire a déjà interdit toute nouvelle demande de construction de piscines du 9 mars au 30 avril 2023, à Elne, près de Perpignan (66), afin d’anticiper toute pénurie d’eau induite par la sécheresse. Pour le maire communiste, Nicolas Garcia, les chantiers de forage présentent un « risque de contamination des nappes » et les piscines, un « épuisement très rapide des nappes quaternaires ».

Municipales 2026 : Perpignan, un symbole des décalages entre enjeux locaux et nationaux

Parce qu’elles auront lieu un an tout juste avant la présidentielle, les municipales seront regardées comme une répétition générale du scrutin chargé de désigner celui ou celle qui succédera à Emmanuel Macron. Un tel écart est rare : il n’y a qu’en 2001 que les maires avaient été élus un an avant le président de la République. Faire de la première élection la préfiguration de l’autre serait cependant une grave erreur. À la fois quant aux résultats et quant aux configurations politiques. (…)

Les glissements de terrain de ces dernières années ont conduit à une torsion entre la photographie nationale et la réalité locale. Le macronisme est apparu – provisoirement ou non, c’est une autre question -, le lepénisme s’est installé en premier parti de France , et le mélenchonisme s’est imposé en force principale à gauche. Ces trois courants ont remporté des succès souvent rapides et spectaculaires sans s’appuyer sur un réseau d’élus locaux préalable. Et sans avoir encore réussi à ce jour à en susciter un. Le RN a certes décroché quelques villes (d’Hénin-Beaumont à Perpignan), mais son poids municipal reste encore dérisoire comparé à son poids national. Et il n’y a encore aucun « grand » maire Renaissance ou Insoumis.

Canicule marine : des anomalies records entre Perpignan et Gênes

Les scientifiques alertent sur la hausse des températures en cours en Europe, notamment sur le littoral méditerranéen. Entre la surchauffe des nuits et le risque accentué d’orages surpuissants, les conséquences ne se cantonneront pas à la mer. La France a connu dans la nuit de dimanche à lundi sa nuit la plus chaude jamais enregistrée en juin et la journée de lundi a atteint, elle aussi, un record mensuel, selon des données provisoires de Météo France.

L’océan et la mer n’échappent pas à cet épisode bouillant qui frappe une partie de l’Europe. Et parmi les régions qui en pâtissent le plus figure le pourtour méditerranéen. Dimanche 29 juin, la température moyenne à l’échelle du bassin avoisinait les 26 °C, soit une anomalie de près de 3 °C par rapport à la normale. «Localement, sur le bassin ouest, entre le golfe du Lion et la mer Ligurienne, donc entre Perpignan et Gênes et jusqu’en Sardaigne au sud, les anomalies sont à + 4 et + 5 °C. C’est beaucoup ! observe Thibault Guinaldo, chercheur en océanographie spatiale au Centre national de recherches météorologiques (Météo France-CNRS).

🌡️ Confrontée aux vagues de chaleur, la Méditerranée bout de bout en boutEntre la surchauffe des nuits et le risque accentué d’orages surpuissants, les conséquences ne se cantonneront pas à la mer.Décryptage ⤵️ — Libération (@liberation.fr) 2025-06-30T20:47:27.122Z

Surpopulation carcérale : la maison d’arrêt de Perpignan au bord de la rupture

La surpopulation carcérale atteint des niveaux records. Une situation qui interroge alors qu’il y a des prisons qui sont aujourd’hui vides. C’est le cas de celle de Clairvaux (Aube), fermée depuis 2023. Le compte n’y est pas. Au 1er mai, il y avait 83.681 détenus pour 62.570 places en prison. À Perpignan, la maison d’arrêt est au bord de l’explosion avec 257% de suroccupation des cellules qui sont parfois triplées. Pour la toute première fois de son histoire, la prison des femmes est obligée de refuser des détenues. Chez les hommes, il y a 339 détenus pour 132 places.

Réouverture de prisons, construction de nouvelles maisons d'arrêt… Les défis face à la surpopulation carcérale — RTL (@rtlofficiel.bsky.social) 2025-06-30T06:45:28.837Z

Festival Pablo Casals de Prades : 75 ans de musique et de solistes d’exception

Diapason Mag / Trois questions à Pierre Bleuse, directeur artistique du Festival Pablo Casals de Prades

Le chef d’orchestre et directeur artistique de l’événement lève le voile sur la prochaine édition du Festival de Prades Pablo Casals, qui se tiendra du 28 juillet au 8 août. À l’occasion de son 75e anniversaire, ce festival fondé par le violoncelliste Pablo Casals réunira quelques très grands solistes…

➡️ https://t.co/yo0WxjLfqm pic.twitter.com/C96yW91JcL — Diapason Mag (@Diapasonmag) June 30, 2025

