Perpignan, une pièce de théâtre pour défendre l’IVG organisé dans ce tiers-lieu

Mercredi 19 juin 2024, la pièce de théâtre militante Et si c’était un beau sujet ? sera présentée au Nautilus , à Perpignan. Un événement artistique organisé dans le cadre de la campagne « Ma voix, Mon choix ».

Alors qu’en Europe, près de 20 millions de femmes n’ont pas accès à l’avortement, cette campagne a pour but de créer une initiative citoyenne européenne. Un dispositif législatif en soutien aux femmes qui ne peuvent pas avoir recours à ce droit.

« Ma Voix, Mon Choix » est portée par les plus grandes organisations féministes européennes afin d’obtenir un accès gratuit et sécurisé à l’IVG, partout en Europe.

Aujourd’hui, la pétition pour rendre l’avortement plus sûr rassemble déjà plus de 500 000 signatures. Pour que le Parlement examine ce projet, et vote pour ou contre, les organisateurs doivent recueillir un million de signatures.

Si la France est le premier pays au monde à inscrire dans sa constitution le droit des femmes à avorter, dans la pratique, son accès n’est pas pour autant simplifié. En montagne, l’accès à l’IVG reste complexe et l’avortement instrumental ne se pratique qu’à Perpignan, ce qui rend son accès très inégal.

« Voilà comment deux comédiennes se retrouvent à créer un spectacle sur ce thème peut-être pas si facile à aborder… Y arriveront-elles seules ? Quelle aide pourraient-elles bien recevoir ? » Et si c’était un beau sujet est une pièce écrite et interprétée par Cécile Chauvelot, accompagnée de Ju Lalou Théâtre.

Infos pratiques : Rendez-vous au Nautilus (anciennement le Ritch), 20 rue Jules Verne à Perpignan, ce mercredi 19 juin à 20h30. Ouverture des portes à 19h30.